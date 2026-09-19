Siguen los éxitos de las patinadoras de la provincia

Luego de conseguir buenos resultados en un campeonato Panamericano de Patín al que para ir tuvieron que vender números de rifa, un grupo de deportistas de la provincia continúa en la representación exitosa en los torneos.

Cinco patinadoras y un patinador viajaron a San Juan para ser parte de una competencia organizada por la Confederación Argentina de Patinaje y trajeron muy buenos resultados. Ramiro Becerra obtuvo el primer puesto en la categoría Cadete, al igual que Valentina Bustos, que se subió a la cima del podio en la categoría Básico Mini.

Alma D' amico fue segunda en la categoría Básico Cadete en tanto que Melina Carrizo consiguió el tercer puesto en Básico infantil.

También participaron en el torneo Celina Monzón y Alma Velazquez, todas pertenecientes al club UPSAL de la cuidad de San Luis, a cargo del profesor Fredy Román.