El increíble salto de un rider cordobés en Villa Mercedes

El rider cordobés Gaby Chaves basó su carrera en los desafíos poco convencionales. Al último lo realizó en Villa Mercedes y fue de tal magnitud que terminó en un documental que hace una semana está en el canal de YouTube del deportista.

El ciclista de BMX primero construyó durante siete días un circuito de rampas de tierra con excavadoras, palas cargadoras y maquinaria pesada que le dieron forma a la pista pero además sirvieron como estructuras para las maniobras que hizo con su bicicleta.

Entre los trucos que realizó, el más espectacular fue el ninja drop tailwhip, una maniobra que consiste en lanzarse en caída libre desde la pala de una cargadora industrial y, en el aire, girar 360 grados el cuadro de la bicicleta antes de volver a tomarla.

La visita de Chaves a Villa Mercedes fue a mediados de agosto para concretar lo que él mismo llamó uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: construir durante siete días un circuito de rampas de tierra. Pero la construcción fue solo el punto de partida. El verdadero desafío consistía en convertir esas estructuras en terreno para una serie de trucos de alta complejidad técnica, algunos realizados directamente desde la maquinaria.

Además del ninja drop tailwhip, Gaby ejecutó un frontflip, una rotación completa hacia adelante con la bicicleta, y un cashroll, considerado uno de los trucos más complejos dentro del BMX porque combina el frontflip y al mismo tiempo exige un giro de 360 grados sobre su propio eje horizontal.

