El Senado prestó acuerdo para que la hermana del Procurador General sea jueza civil

La familia judicial no para de agrandarse. No porque se haya decidido hacer lugar a un reclamo antiguo de los empleados de tomar más personal para evitar el retraso y la acumulación de trabajo, sino porque una nueva jueza es nada más y nada menos que la hermana del procurador general de la provincia, Sebastián Cadelago Filippi.

Si bien, Mariela Desirée Cadelago Filippi ya cumplía funciones como Jueza de Cámara de Apelaciones de la Sala con competencia en lo Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia de la Primera Circunscripción Judicial, el martes el senado de la provincia prestó acuerdo para la designación.

La magistrada es hermana del procurador general de la provincia y tendrá a su cargo un área muy sensible de la justicia provincial. En enero de este año le tomaron juramento en el puesto, pero recién esta semana los senadores prestaron acuerdo para la designación.

La foto con la que la Cámara de Senadores de la provincia decidió comunicar su actividad es muy representativa de la forma de gobierno actual. Al lado de la jueza se ubicó el presidente de la cámara, el vicegobernador Ricardo Endeiza, primo del cuestionado Víctor Endeiza, ministro del Superior Tribunal de Justicia propuesto por el gobernador Claudio Poggi en la misma tanda en que se nombró a Sebastián Cadelago como procurador.

Mariela y Sebastián son hijos de César “Cacho” Cadelago, un antiguo concejal radical que pertenece al núcleo duro del poggismo y está alejado de los históricos de Identidad Radical.