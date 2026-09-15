Murió Jorge Bodoc, una vida de solidaridad, cooperativismo y la memoria de Liliana

Antonio Jorge Bodoc falleció este lunes en San Luis. Compañero de vida de la escritora Liliana Bodoc, padre de Galileo y Romina, fue también un hombre comprometido con el cooperativismo, la solidaridad y la construcción colectiva. En los últimos años tuvo además una tarea silenciosa: preservar y difundir la obra y la memoria de una de las grandes escritoras que tuvo San Luis.

La noticia de su muerte vuelve a poner en el centro a una familia estrechamente ligada a la cultura sanluiseña. Pero Jorge Bodoc merece ser recordado más allá de su condición de esposo de Liliana.

Jorge y Liliana se casaron en 1977. Juntos construyeron una familia y fueron padres de Galileo y Romina. En 2008 se radicaron en El Trapiche, un lugar que tendría una importancia especial en la vida de la escritora, autora de La Saga de los Confines y de una extensa obra que la convirtió en una de las voces fundamentales de la literatura argentina contemporánea.

Liliana falleció en febrero de 2018. Desde entonces, Jorge asumió una tarea que ejerció con afecto y discreción: mantener viva su memoria, acompañar la circulación de sus libros y cuidar un legado que, después de la muerte de la escritora, pasó a pertenecer también a miles de lectores.

Una muestra concreta de ese compromiso se produjo en la primera Feria del Libro organizada por la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, donde Jorge participó con un stand dedicado íntegramente a la obra de Liliana Bodoc. Allí puso a disposición del público su bibliografía, convirtiendo su presencia en la feria en una forma sencilla y directa de acercar nuevamente los libros de la escritora a los lectores.

Pero la vida de Jorge no puede contarse solamente alrededor de la literatura.

Fue un importante integrante de la Comisión de Asociados del Banco Credicoop y un defensor convencido del cooperativismo, entendido no solamente como una forma de organización económica sino como una práctica basada en la solidaridad, la participación y la construcción colectiva.

Su compromiso con ese modelo fue parte sustancial de su trayectoria. Creía en la cooperación como una herramienta para construir comunidad y en la solidaridad como una práctica concreta, capaz de transformar los vínculos entre las personas.

Esa dimensión de su vida permite recuperar una imagen más completa de Jorge Bodoc: la del compañero de Liliana, sí, pero también la de un hombre con convicciones propias, comprometido durante años con el movimiento cooperativo y con distintas formas de participación social.

En 2019, la filial San Luis del Banco Credicoop bautizó con el nombre de Liliana Bodoc a la sala de su Comisión de Asociados, como homenaje a la escritora fallecida un año antes. Para Jorge, aquel reconocimiento también representaba la continuidad de una historia compartida y de los valores que ambos habían sostenido desde distintos lugares.

Hoy esa historia tiene una nueva ausencia. Jorge Bodoc será recordado por su familia, por quienes compartieron con él el camino del cooperativismo, por quienes conocieron su compromiso y también por quienes encontraron, en alguna feria o encuentro, un libro de Liliana que él se ocupó de mantener al alcance de los lectores.

Quizás por eso su historia pueda resumirse en dos palabras que atravesaron buena parte de su vida: memoria y cooperación. Una para conservar aquello que amaba; la otra, para construir junto a otros.

Los restos de Antonio Jorge Bodoc son velados en Sala Parque de la Quebrada, calle San Juan, entre Tomás Jofré y Las Heras, en la ciudad de San Luis.

El velatorio se realizará desde el mediodía hasta las 17:45 horas.