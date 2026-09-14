Un mundo se abre frente a decenas de obras de arte

La intención de la muestra que el jueves 17 de septiembre se instalará en el Centro Cultural Puente Blanco es representar la sorpresa y la imaginación que se sentía cuando alguien abría un gabinete de curiosidades y se encontraba con objetos, cuadros, recuerdos y hallazgos que asombraban. Los organizadores -los responsables de Vía Antigua, el único anticuario de la provincia- quieren con la exposición abrir nuevas formas de observar el mundo.

Justamente por eso, la exposición se llamará “Gabinete de curiosidades: un mundo dentro de otro” y contendrá obras de arte, antigüedades, música y danza. Estará disponible hasta el último día del mes con creaciones de reconocidos artistas de San Luis como Teresa Guiñazú, Alejandra Etcheverry, Carmen Moreno, Marcelo Fredes y Gabriela Varela Nostray.

La apertura será el jueves 17 de septiembre a las 19:30 y tendrá la presentación vocal de San Luis Lírica y Vedrai Ballet, que presentará “la danza de los arlequines”. Pero como la intención de la muestra es mostrar la variedad artística, hasta el miércoles 29 se programarán distintas intervenciones de música y otras artes. El último día, jueves 30, los organizadores prometen una sorpresa.

Las entrada para recorrer la muestra es gratuita y se podrá hacer en los horarios habituales del centro cultural.