Axel tiene la clave para conquistar y una canción para cada seguidora

En el día de su cumpleaños número 38 María José fue sola al recital que Axel dio el jueves a la noche en el Cine Teatro San Luis. Llevó una cartulina en la que le informaba al cantante que estaba celebrando la vida. Los planetas se conjugaron para la puntana que fue invitada por su ídolo a subir el escenario para escuchar, tomados de la mano primero y abrazados después, “La clave para conquistarte”, una de las primeras canciones que el músico grabó en su vida.

Hubo otras fanáticas de Axel que tuvieron su momento estelar en la noche. Una que le informó que tenía campos y animales; otra que dijo que había dejado a su marido para verlo y otra que le gritó que le gustaría ser piano mientras el músico acariciaba el instrumento para la introducción de “Amo”.

En ese nivel de emoción se movieron las seguidoras puntanas de un cantante que a los 49 años despierta todavía apasionadas reacciones, que responde con una simpatía que parece no terminar nunca.

Pero Axel es mucho más que una cara bonita y que un ángel sin alas. Es un compositor que hace de la melodía y de la canción romántica un género todavía vivo y en evolución. Además es un músico que toca la trompeta, la guitarra, la armónica, el piano y el ukelele.

Acaso injustamente, el cantante Rafael Calzada quedó enfrascado en la imagen de solista pop romántico. Al menos en el tour “Así vivir”, que lo trajo a San Luis, se mostró como un crooner de saco, chaleco, camisa y corbata que cantó a veces con las manos en los bolsillos y la intención alternada de relatar una historia.

Con algunos pasos de stand up, al que dijo podría dedicarse en poco tiempo, el autor presentó las canciones de “Vuelve, su disco más reciente, y repasó los clásicos que todo el mundo le pide.



Hubo entonces momento de introspección, canciones de piano solo, instantáneas bailables y la certeza de que cada canción tiene su destinatario. Su prima puntana Carla, embarazada y presente en el recital, recibió, por ejemplo, “Solo tu voz”.

Así como ella cualquiera de los espectadores y espectadoras podría haber sentido que Axel tiene una canción para cada uno de ellos.