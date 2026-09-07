El sabor del reencuentro

A través del universo de “Kapanga” se encuentran bailarines asesinos, gente que camina sola, monos relojeros y una fauna de personajes que convierten al grupo en un pulpo de públicos. “Los Beatles” bailan un tema de “La Mona” Jiménez mientras Leo Mattioli le regala una rosa roja a María Martha Serra Lima.

El domingo kapanguero coronó la fría noche puntana con un concierto alegre, como corresponde a las celebraciones. El grupo de Quilmes cumple 30 años en los que pasó por todos los estados y por todos los ritmos. Comuna fue una vez más el punto con el sabor del encuentro.

Gran parte del atractivo del grupo se basa en el carisma de Martín “El Mono” Fabio, quien a los 57 años y tras un susto infartante hace dos, animó a la gente y a sus compañeros para que la fiesta fuera completa. Habló con el público, se quejó porque no le daban un analgésico, se desprendió la camisa, se puso una máscara de luchador mexicano y tiró frases como “el que no quiere a Los Beatles no quiere a su mamá. Son los únicos ingleses que quiero”.





El inicio del show fue una demostración del poderío de la canciones de Kapanga con “Ramón”, “Fumar” y “En el camino”, aunque para revalidar su capacidad el grupo dejó para el final una trilogía insuperable consistente en “Yo quiero estar con vos”, “Me mata” y “El mono relojero”. “En otros países nos pagan para que toquemos solo estas canciones”, bromeó el líder.

Sin embargo, fue “No me sueltes (Es posible)” la canción más bailada de la noche, cerca de “El universal” y “La cruda”, todos temas que navegaron por la mitad de la larga velada.

En los pasos de comedia que “El Mono” tiene habitualmente con el guitarrista Maikel Luna de Campos el farmeo de aura estuvo presente antes de que el segundo líder hiciera “Hoy reggae”, la canción que para el próximo disco grabaron con “Los cafres”. “Este es el momento que más disfruto porque como no canto el tema, me voy al costado y escucho de cerca a mi banda preferida”, dijo Fabio antes de dejarle el micrófono a su compañero.





