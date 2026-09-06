Juventud Unida respira: ganó y dio otro paso clave para seguir en el Federal “A”

Juventud Unida de San Luis consiguió tres puntos de oro en la lucha para abrazar definitivamente el objetivo de continuar en el torneo “Federal “A” de AFA. En el estadio provincial “Juan Gilberto Funes” de La Punta, sin público, derrotó 1 a 0 a Santamarina de Tandil.

A los 18’ de la parte inicial, Lautaro Lucero, de cabeza, anotó el gol que ubica al elenco puntano en una situación más cómoda en la parte final del certamen, cuando restan seis puntos en juego.

En lo que resta, con un punto más que sume, ya sea el fin de semana próximo en Viedma ante Sol de Mayo o en la última fecha, en casa, frente a San Martín de Mendoza, se desprenderá del fantasma del descenso.

Juventud, en el balance final del encuentro, tuvo más chances de convertir que Santamarina, por eso parece mezquino el marcador final. Aunque, la visita en varios pasajes fue el dueño de la pelota y complicó al “Juve”. Los tandilenses alcanzaron a convertir tras un yerro del local, pero el árbitro anuló el gol por infracción.

Más allá del análisis que se haga del rendimiento de los dirigidos por Mauricio Magistreti, lo importante que deja este encuentro ante “Santa” de Tandil es que este triunfo le trajo alivio y alimentó las esperanzas de seguir siendo animador del Torneo Federal “A” de AFA.