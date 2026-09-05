Gimnasia de Mendoza le amargó el festejo a Boca

Boca jugó un buen primer tiempo pero comenzó a cuidarse físicamente y decrecer en cuanto al rendimiento, con la cabeza puesta en la Copa Sudamericana, y empató 2-2 con un Gimnasia de Mendoza que se erige como candidato en el Torneo Clausura 2026.

La visita estuvo dos veces en ventaja en un partido disputado en el estadio Víctor Legrotaglie, con goles de los volantes Alan Velasco y Kevin Zenón a los 16 y 37 minutos del primer tiempo, mientras que para el local marcaron el delantero Ignacio Sabatini y el mediocampista Esteban Fernández, en 18 de la primera parte y 47 de la segunda.

La igualdad deja al conjunto que dirige Rodolfo “Vasco” Arruabarrena en el sexto lugar de la zona A, con 11 puntos, mientras que el “Lobo” mendocino trepó a la punta del grupo con 16 unidades y la comparte con Instituto.

En la próxima fecha, el “Xeneize” recibe a Central Córdoba el viernes 11 de septiembre desde las 21:30, mientras que los dirigidos por Darío Franco jugarán desde las 19:15 del mismo viernes, como visitantes de Defensa y Justicia.

La primera llegada del partido fue del local, a los dos minutos, con un centro bajo desde la derecha y al primer palo del lateral Luciano Paredes para el anticipo del volante Facundo Lencioni, cuyo remate dio en el poste luego del manotazo salvador del arquero Álvaro Montero.

En siete minutos, el delantero Ignacio Sabatini, que arrancó como titular a partir de la lesión del goleador Agustín Módica, giró y sorprendió con un remate lejano al segundo palo, que Montero pudo contener.

Fue el conjunto mendocino fue el que comenzó con la iniciativa a partir de la tenencia de la pelota, ante un estadio colmado en el que incluso se colocó una tribuna desmontable para permitir el acceso de mil personas más, mientras que a Boca le costó hacer pie en los primeros minutos.

De todas formas, el “Xeneize” comenzó a crecer y, mediante un contraataque en manejado por el extremo Leonel Flores, a los 16 minutos, la pelota le quedó a Alan Velasco en la puerta del área, que abrió el pie con maestría y colocó la pelota contra el ángulo izquierdo del guardameta César Rigamonti.

Dos minutos después, el delantero Ignacio Sabatini encontró espacios en el área rival y pudo girar contra la marca para recibir un centro rasante desde la derecha, para luego definir bajo sobre el poste izquierdo de Montero y poner el 1-1.

A los 37 minutos, un gran taco de Velasco permitió que el lateral Dylan Gorosito trepe por izquierda y cruce el centro bajo para Zenón, que puso el pie para empujar la pelota al 2-1.

Un nuevo avance de Flores por izquierda, cuatro minutos más tarde, terminó en un centro atrás para el derechazo cruzado de Alan Velasco, que salió bajo y terminó impactando en el poste derecho del arquero rival.

La primera llegada del complemento fue de Boca y mediante una fórmula conocida, ya que Flores volvió a hacer un surco por el costado izquierdo, dentro del área, pudo encarar a Rigamonti luego de eludir al defensor Diego Mondino y definió por encima del achique del arquero, que alcanzó a desviar el disparo.

El local llegó a los 11 minutos, con una pelota que Lencioni filtró al área para que le quede al lateral Matías Recalde, que llegó a zona de peligro y cruzó un zurdazo a media altura, que se fue apenas ancho.

En la segunda parte, Boca comenzó a defenderse más replegado y le entregó totalmente la posesión al equipo de Darío Franco, que tuvo problemas para encontrar los espacios mientras el partido iba decayendo en cuanto a la cantidad de situaciones de peligro.

En el segundo minuto de descuento del complemento, luego de un partido complicado, Gimnasia de Mendoza pudo quedarse con un empate agónico a partir de un remate furibundo con el empeine del volante Esteban Fernández, surgido en las inferiores de River, que puso la pelota contra el poste derecho de Montero para el 2-2 final.

Gran alegría de Aldosivi

"El Tiburón" sorprendió a propios y extraños en el inicio del ciclo del entrenador Javier Sanguinetti y dominó a gusto su partido ante Banfield, a quien derrotó por 3-1 en la octava fecha de la zona B.

Los goles del local en el estadio José María Minella fueron convertidos por el defensor Renzo Malanca, en contra a los 34 minutos del primer tiempo, y un doblete del atacante Andrés Vombergar, en 42 del primero y 7 del segundo parcial, mientras que el descuento de la visita fue por medio del penal del delantero Matías Hernández, a los 6 del complemento.

El triunfo permitió que el “Tiburón” salga del último puesto del grupo A y de la tabla anual, al llegar a cinco y 13 puntos respectivamente, mientras que el equipo de Pedro Troglio sigue en caída libre y marcha duodécimo, con siete unidades.

En la próxima fecha, el conjunto marplatense deberá visitar a Independiente Rivadavia, el sábado 12 de septiembre a las 14:45, mientras que Banfield tendrá una semana cargada: el miércoles 9 juega ante Riestra por los cuartos de la Copa Argentina, desde las 19:00, y luego recibirá a Barracas Central el lunes 14, al mismo horario, por la novena jornada del Clausura.

Gimnasia La Plata pudo con Tigre

Gimnasia de La Plata recibió a Tigre por la octava fecha de la Liga Profesional y logró un importante triunfo por 2 a 1 que lo hace ilusionar con la clasificación a la Copa Libertadores por la tabla anual.

El Tripero se impuso con los tantos de Germán Conti y de Agustín Auzmendi, de penal. A su vez, el empate parcial para el Matador había sido de Ignacio Russo.

Con esta, es la segunda victoria consecutiva que logra el equipo de Ariel Pereyra, ya que la fecha anterior consiguió el mismo resultado ante Rosario Central. De esta manera, el elenco platense suma 41 puntos en la tabla anual e iguala la línea de Boca y Vélez, aunque se ubica por debajo de ambos equipos por la diferencia de gol. Precisamente el Xeneize tiene el último puesto clasificatorio a la Copa Libertadores.

En cuanto a la clasificación en la Zona B del Torneo Clausura, Gimnasia quedó como escolta con 15 unidades, al igual que Sarmiento de Junín. El líder continúa siendo Argentinos Juniors, con 16 puntos. Tigre, por su parte, arrastra dos encuentros consecutivos sin conocer el triunfo, ya que en la fecha anterior empató ante Barracas Central. Pese a eso, continúa en zona de clasificación a los playoffs con 12 unidades, pero no logra escalar hasta los puestos para entrar en la Copa Sudamericana.