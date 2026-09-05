Papo Balagué, el rockero solidario que adoptó para siempre el apodo de su ídolo

Repartidor de agua, tornero sin práctica, rockero empedernido, solidario por naturaleza, fundador de fundaciones, dirigente deportivo, buen conversador, personaje urbano, espíritu bondadoso, actor social, Fernando “Papo” Balagué es todo eso y algunas cosas más. Pero si, a los 60 años, se tiene que definir apela a lo que le dicen sus amigos tanto de la infancia, como de la adolescencia y de la adultez.

Dispersos por todo el mundo y reunidos en la facilidad de las redes sociales, los seguidores de Balagué le dicen algo que lo emociona. “Seguís siendo el mismo tarado de siempre”. Y lo reafirma: “Lo importante es no cambiar, que a la escencia no te la cambien. Me da mucha bronca cuando un tipo llega a un puesto y te cierra las puertas, reacciono mal”, reconoce.

De padres puesteros en una estancia de Colón, en la provincia de Buenos Aires, el pequeño Fernando tuvo una infancia feliz en las grandes superficies de campo que le permitieron una vida al aire libre y, lo que más valora, “en libertad”. “Me sentaba a la sombra de unos árboles gigantes y escuchaba la radio. Ahí conocí a Pappo’s blues”.

Ambos fallecidos por problemas cardíacos, los padres de Balagué eran fanáticos del tango. Él de Rosana Falasca y ella de Néstor Fabián. “Me dolió mucho la muerte de mi mamá –recuerda- porque fue repentina. La noche anterior había hablado con ella y me dijo que me había preparado flan casero, que me esperaba al día siguiente. Lo de mi papá, que era un tipazo, fue menos traumático”.

Aquel primer tema oído de casualidad en una radio bonaerense le presentó a Balagué un mundo desconocido que lo acompaña hasta ahora. Tuvieron que pasar varias semanas para que la radio volviera a programar un tema de Pappo y el joven lo escuchara nuevamente a la sombra del árbol campero en Colón. Y a partir de ese momento comenzó a investigar más sobre el que sería su ídolo.

De todos los grupos que “El Carpo” encabezó con su guitarra inmortal, el que más atravesó la cabeza de Balagué fue Riff, la banda que tuvo su vida más productiva en la primera mitad de los 80. “A partir de eso, me empezó a buscar el heavy más clásico, Deep Purple, Judas Priest”, sostuvo el dueño de “El agua del rock”, la empresa que distribuye bidones por toda la ciudad.

La llegada a San Luis de Balagué se produjo cuando tenía 18 años con la intención de estudiar Química, la carrera que terminó en 1990 para seguir los pasos la mayor de sus hermanas, que, como su otra hermana, ya vivían en San Luis. Al año siguiente de terminar los estudios, “Papo” se casó con “La Turca”, tuvieron tres hijos y ahora es un abuelo rockero por duplicado de dos soles, uno de 7 años y el querubín de 9 meses.

Cualquier que conozca a Papo sabe que una de las consignas centrales de su vida y su labor es la grupalidad, el conjunto, lo colectivo. Con esa idea formó Asociación de Bandas de Rock, fue parte de la comisión directiva de Estudiantes –el club de sus amores pero del que se fue muy mal- y ahora tiene una fundación que encabeza distintos proyectos sociales, uno muy ambicioso para el que pide colaboraciones todos los meses y otro en San Francisco del Monte de Oro que dicta talleres, seminarios y tiene hasta una radio para chicos discapacitados.

Una de las cosas que más le cuesta imponer a Balagué cuando cuenta sus proyectos es que todo lo que tiene pensado no le reportará ningún beneficio económico, que todo está destinado a la solidaridad. “Yo tengo mi trabajo, con eso me mantengo. A todo lo otro lo hago para ayudar. Ahora me incliné a los chicos discapacitados y estoy trabajando para ellos”.

En un espacio muy grande que construye ladrillo a ladrillo, Papo traslada la idea de que todo es más fácil si se hace en grupo, como un eternauta vestido de negro, pelo enrulado y casi dos metros de solidaridad. “Un día nos donan una bolsa de cemento, otro día irá un albañil a levantar una pared y así vamos de a poco”, se ilusionó.

El conocer la calles que recorre a bordo de su camioneta llena de bidones de agua junto al menor de sus hijos le da Balagué una visión que lo lleva a un enojo con la admnistración de Claudio Poggi, que se niega “a poner un caño de agua” en el campo que tiene listo para llevar 15 caballos que le donaron para que chicos discapacitados hagan equinoterapia.

“A mi no me importa si el chico tiene obra social, si tiene plata, si no tiene. Yo lo único que quiero es ayudar”, dijo el trabajador que, sin que le pregunten, demostró el conocimiento que tiene de la actividad política. “Que los funcionarios vayan y saquen su rédito político; que se saquen fotos, que digan que la idea fue de ellos, que se tiren agua arriba, pero que vayan y pongan el caño. Eso nunca lo hicieron”.

Los beneficiados serán, una vez más, los niños, el sector vulnerable que suma inconvenientes cuando padecen alguna enfermedad. Balagué conoce también el interior de la provincia, donde ve aún más el abandono estatal en cuestiones de salud. Dijo que si alguien en cualquier punto de San Luis no tiene los recursos económicos para afrontar los gastos del tratamiento de su hijo queda lamentablemente a la deriva.

La Escuelita de Rock es otro de los emprendimientos que el repartidor tuvo a lo largo de su vida y todavía persiste con la idea de acercar a los chicos a la música. Como lo soñó desde la primera vez que puso un pie en el establecimiento, la hermana de Pappo Napolitano es, a los 81 años, la madrina. Uno de los grandes momentos de su vida fue cuando la mujer le dijo que “por todo lo que estaba haciendo por los chicos tenía autorizado usar el nombre y la imagen de Pappo en donde quisiera”. Así es que desde el agua que reparte hasta la fundación que dirige tienen en el logo el rostro del sensacional guitarrista.

Del chico que cazaba pajaritos en los campos del Colón, al adolescente cuya primera aparición en un diario fue por rayar paredes en el pueblo, al rockero que se pasaba domingos enteros encerrado con su amigos en su pieza para escuchar discos, al rebelde que era capaz de colarse en el tren para ir a ver a Pappo, al joven que estudió y se recibió en la Licenciatura de Química, al dirigente de Estudiantes, al fundador de la Escuela de rock, al repartidor incansable de agua, le cabe con impecable exactitud una descripción de una banda de rock que supo asimilar como pocas el legado de Pappo. Es el mismo de siempre.