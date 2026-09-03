La película de Luisana Lopilato tuvo su función especial a sala llena en Cinemacenter

A sala llena, como merecen las grandes historias del cine argentino, se realizó el miércoles a la noche una función especial de “Pepita la pistolera”, la nueva película de Lucía Puenzo, organizada por El Diario de la República y Cinemacenter. Más de 200 invitados especiales disfrutaron de la historia que promete acaparar muchos espectadores en su primera semana de exhibición.

Lectores, seguidores, actores, directores y productores participaron de la convocatoria de El Diario de la República en la sala 6 del complejo de cines que se completó de amantes del cine nacional. Mercedes Condorí, gerenta general de la sucursal San Luis de Cinemacenter, y Miguel Garro, editor de la sección Espectáculos de este medio, le dieron la bienvenida a los espectadores.

“Pepita...” continuará en cartel durante toda la semana en Cinemacenter junto a otros tres estrenos que llegarán a San Luis. La historia protagonizada por Luisana Lopilato aparece como la más interesante de las novedades para el primer fin de semana de septiembre.

Además de la producción de Lucía Puenzo, los otros estrenos de la semana son “La raíz del mal”, una inglesa de terror sobre un grupo de amigos que desafía una leyenda urbana de su barrio; y “Zona cero”, una coreana también de suspenso que cuenta la liberación de un virus mortal. Además, se reestrenará “Terminator 2: el juicio final”, la histórica película con Arnold Schwarzenegger.

Al finalizar la función especial del miércoles –antes de su estreno comercial, previsto para el jueves 3 de septiembre-, los espectadores manifestaron su alegría por el momento que pasaron y y su agradecimiento por la invitación.