Luis Soloa celebra su cumpleaños con una gran noche en Roma Multiespacio

Hay cumpleaños que se celebran y otros que se convierten en verdaderos acontecimientos. Esta será una celebración muy especial con una propuesta pensada para compartir una gran noche de música, encuentro, sorpresas y mucha diversión.



La cita promete reunir a familiares, amigos, seguidores de toda la provincia y amantes de la música tropical que ya se preparan para disfrutar de la celebración.



La propuesta apunta a que quienes acompañen al tío Luis no sean simplemente espectadores, sino parte fundamental de la fiesta.



Vení antes de las 2 am! Habrá maquillaje, glitter y neón para que todos se animen a ponerle onda al festejo y comiencen la noche lookeados. No hay que perderse de la promo de fernet dos por 1 también hasta esa misma hora.



Con un espacio pensado para disfrutar de la música y bailar, la celebración promete extenderse durante toda la noche, en un ambiente preparado para compartir con amigos y vivir una experiencia diferente.



El cumpleaños de Luis se presenta así como una oportunidad para celebrar la vida, reencontrarse, disfrutar de la música y ser parte de una noche que tendrá como ingrediente principal la energía de quienes se sumen al festejo.

Entradas disponibles

Las entradas ya se encuentran disponibles con promoción a través de Passline, por lo que quienes quieran asegurarse su lugar pueden adquirirlas de manera anticipada a precio super accesible.

📅 5 de septiembre

📍 Roma Multiespacio

🎟️ Entradas disponibles en Passline.

También podés adquirirlas directamente en la puerta

Una fecha para marcar en el calendario y una noche para celebrar a lo grande!