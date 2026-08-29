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Luis Soloa celebra su cumpleaños con una gran noche en Roma Multiespacio

Música, amigos y una celebración a lo grande: el próximo 5 de septiembre, Roma Multiespacio será escenario de una noche especial para festejar el cumpleaños del tío Luis, con Facu & Fer. 

Por redacción
| 29 de agosto de 2026

Hay cumpleaños que se celebran y otros que se convierten en verdaderos acontecimientos. Esta será una celebración muy especial con una propuesta pensada para compartir una gran noche de música, encuentro, sorpresas y mucha diversión.

 


La cita promete reunir a familiares, amigos, seguidores de toda la provincia y amantes de la música tropical que ya se preparan para disfrutar de la celebración. 

 


La propuesta apunta a que quienes acompañen al tío Luis no sean simplemente espectadores, sino parte fundamental de la fiesta. 

 

 

 


Vení antes de las 2 am! Habrá maquillaje, glitter y neón para que todos se animen a ponerle onda al festejo y comiencen la noche lookeados. No hay que perderse de la promo de fernet dos por 1 también hasta esa misma hora. 

 


Con un espacio pensado para disfrutar de la música y bailar, la celebración promete extenderse durante toda la noche, en un ambiente preparado para compartir con amigos y vivir una experiencia diferente.

 


El cumpleaños de Luis se presenta así como una oportunidad para celebrar la vida, reencontrarse, disfrutar de la música y ser parte de una noche que tendrá como ingrediente principal la energía de quienes se sumen al festejo.

 

 

 

Entradas disponibles
Las entradas ya se encuentran disponibles con promoción a través de Passline, por lo que quienes quieran asegurarse su lugar pueden adquirirlas de manera anticipada a precio super accesible. 
📅 5 de septiembre
📍 Roma Multiespacio
🎟️ Entradas disponibles en Passline. 
También podés adquirirlas directamente en la puerta

 

Una fecha para marcar en el calendario y una noche para celebrar a lo grande!

 

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