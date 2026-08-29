Ñoquis y granizo, así fue este 29 de agosto en La Toma

Agosto se despidió con una inesperada caída de granizo en La Toma, en el departamento Pringles. Los vecinos compartieron imágenes de las piedras que cayeron en distintos sectores de la localidad.

De acuerdo a lo publicado por medios regionales la situación se produjo en medio de una jornada marcada por condiciones de inestabilidad en distintos puntos de la provincia, con posibilidades de lluvias y tormentas aisladas.

No se conocieron informes oficiales que detallen posibles daños materiales, personas afectadas o la magnitud exacta de la granizada.

“Identidad Tomense” precisó que la granizada se produjo cerca de las 14:00 y que los trozos de hielo fueron de tamaño reducido.

Por su parte, una fuerte pedrada sorprendió este sábado por la tarde a Santa Rosa de La Pampa, apenas horas antes del 30 de agosto, fecha tradicionalmente asociada a la “Tormenta de Santa Rosa”.

El fenómeno comenzó alrededor de las 18:00, cuando el cielo se oscureció y poco después empezaron a caer piedras y granizo, en algunos sectores incluso antes de la lluvia.

Algunas piedras fueron de tamaño considerable, aunque la tormenta duró pocos minutos y, en principio, no se registraron daños generalizados, precisaron medios pampeanos.

El viernes también hubo caída de granizo en diferentes regiones de Córdoba y en Entre Ríos.