Matías Bianchi analizó los desafíos de la Ciencia Política

El Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de San Luis fue escenario de un concurrido conversatorio encabezado por el doctor en Ciencia Política, Matías Bianchi. El encuentro, realizado el pasado jueves 27 de agosto, reunió a estudiantes, egresados del Profesorado de Ciencia Política y público general interesado en la temática.

Durante la jornada, Bianchi disertó sobre la ciencia política como profesión, analizando las oportunidades y desafíos laborales actuales. Asimismo, el politólogo puntano brindó un agudo análisis de los principales temas que marcan la agenda nacional e internacional, desde la mirada rigurosa de su disciplina.

El encuentro fue enriquecedor. Foto: gentileza.

A partir de sus reflexiones, Bianchi reivindicó el valor crucial de la carrera frente al nuevo escenario político. El especialista subrayó que los profesionales de esta área no solo observan los cambios, sino que resultan indispensables para comprender y guiar las dinámicas de poder tanto a nivel local como mundial.

El evento, que superó ampliamente las expectativas de convocatoria, dejó de ser una exposición estructurada para transformarse rápidamente en una amena charla horizontal, donde los asistentes participaron activamente con preguntas y reflexiones.

La jornada superó las expectativas. Foto: gentileza.

Esta visita forma parte de una activa agenda del académico en su provincia natal. Además del conversatorio, Bianchi se encuentra presentando su reciente libro "Estado o algoritmo".

Las presentaciones oficiales de esta obra están programadas en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y en la Librería del Fenicio, consolidando un espacio de debate fundamental para la comunidad de la región.