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Una fortuna

Más de 280 millones de pesos a Improfop para garantizar su funcionamiento

La cifra fue usada en el segundo trimestre de 2026 para un organismo del Estado que debería ser autosustentable. Al dinero lo manejará el Ministerio de Desarrollo Productivo. 

Por redacción
| 26 de agosto de 2026

Aunque la idea original del gobierno provincial era que sea autosustentable, Improfop, el vivero ubicado en la ruta 20, en Juana Koslay, recibió en el segundo trimestre de 2026 por parte del Estado, 281 millones de pesos para “garantizar su funcionamiento”.

 

 

El aporte no reintegrable fue publicado en el Boletín Oficial el miércoles, corresponde al presupuesto para abril, mayo y junio y tiene el objetivo de “afrontar los gastos corrientes y operativos”

 

 

La cuantiosa suma contradice el espíritu del organismo estatal, que tiene en la venta de plantas y otros medios de producción tanto a municipios como empresas y particulares. También les venden a otros viveros de la provincia.

 

 

El local depende del ministerio de Producción, organismo que suma una nueva caja para manejar a discreción.

 

 

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