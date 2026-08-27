Investigan a un sindicalista por avales truchos en una elección de Camioneros

Una elección interna del Sindicato de Choferes de Camiones de San Luis terminó bajo investigación judicial por la presunta utilización de avales falsificados para intentar oficializar una lista.

Este jueves, la jueza de Garantías 4, Luciana Banó, formuló cargos contra Walter Rubén Reynoso, acusado provisoriamente de falsificación de documento privado en concurso ideal con uso de documento privado falso.

La acusación fue impulsada por el fiscal de Instrucción 1, Francisco Assat, y tiene como punto central una planilla presentada durante el proceso electoral que el gremio desarrolló en agosto de 2025.

Según la teoría de la Fiscalía, el 19 de agosto de ese año Reynoso presentó ante la Junta Electoral, presidida por Rubén Alberto Rodríguez, la documentación necesaria para conseguir la oficialización de la lista “Azul y Blanca 15 de diciembre”, cuyo apoderado era el exconcejal poggista Javier Ortíz Suárez.

Entre esos papeles estaba la planilla con los avales requeridos para participar de la elección. El problema apareció después: cinco afiliados figuraban respaldando la candidatura con firmas que, de acuerdo con la investigación, no habían realizado.

La presunta irregularidad comenzó a quedar expuesta cuando uno de los afiliados desconoció formalmente su firma. Lo hizo mediante una nota presentada ante la Junta Electoral el 28 de agosto de 2025.

A partir de allí avanzó la investigación penal y se incorporó una pericia caligráfica realizada por la licenciada en Criminalística Florencia Valentina Nievas, integrante de la Unidad de Abordaje Fiscal. Según expuso el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, el estudio determinó que las firmas cuestionadas eran falsas.

La causa cuenta además con la denuncia penal, la nota mediante la cual se desconoció una de las firmas, el Acta N° 6 de la Junta Electoral y la planilla original utilizada para presentar los avales.

La formulación de cargos no implica una condena y la responsabilidad penal de Reynoso deberá determinarse durante el proceso. Por el momento, la imputación es provisoria y está encuadrada en los artículos 292 y 296 del Código Penal.

La Fiscalía todavía tiene medidas pendientes. Entre ellas, prevé entrevistar judicialmente a los afiliados cuyas firmas aparecen cuestionadas, conformar un cuerpo de escritura y realizar una nueva pericia vinculada a la firma de Matías Vicente Sosa.

También serán convocados otros integrantes de la Junta Electoral para reconstruir cómo fue presentada y recibida la documentación.

Así, una disputa que comenzó dentro de las urnas de Camioneros terminó trasladándose a Tribunales, donde ahora se busca establecer quién confeccionó las firmas falsas y qué responsabilidad tuvo Reynoso en la presentación de los avales.