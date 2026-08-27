Los Nocheros, Los Playeros y La Cuerda, para empezar el finde

JUEVES 27

Desde que no estás aquí

En su gira por el 40 aniversario, “Los Nocheros” vuelven a San Luis para mostrar sus canciones románticas y folclóricas en el Cine Teatro. La función comienza a las 21:30.

Playa y acción

Otra vez “Los playeros” se suben al escenario de Malú para mostrar sus ritmos inagotables de jueves a la noche. El show comienza a las 2 de la mañana.





Dj Frejo, en el patio interno de Casa Mollo, le pone ritmo a la noche en la que se inicia el fin de semana. Imperdible para los bailarines.





Atados a un sentimiento

La cuerda llega toca en el centro, en la avenida Illia, una de las más transitadas de la provincia, para tocar en All right, el bar que nuevamente recibe música en vivo para combinarla con su menú.















VIERNES 28

En la madurez

El humor de Juli Bellese estará presente en el show que dará en la nueva visita que el comediante hará a la provincia. Iniciará la gira en la sala Hugo del Carril a partir de las 21, con chistes y participación del público.

Andando voy

Raly Barrionuevo marca “El camino de Solgo” en su nuevo disco y en la presentación oficial que hará en el Cine Teatro San Luis a partir de las 22. Un recital lleno de emoción.





El objetivo claro

El de Juan García Tanco y Gustavo Suárez es uno de los tantos dúos de músicos puntanos que se formaron para que las melodías sean compartidas. Tocarán en All right a partir de las 22:30.





Todos sabemos que fue

RadioCharly, la agrupación puntana que recorre la excepcional carrera de Charly García, tocará gratis a partir de las 22:30 en Casa Mollo.





Somos los campeones

Es tal la repercusión que tiene un recital de Efecto Mercury en Villa Mercedes que generalmente necesitan dos funciones para dejar satisfecha a la demanda. La primera será en El boliche Don Miranda a partir de las 21:30.

Valentina y Simón

Valentina Márquez y Simón Aguirre, dos de los nuevos exponentes del cuarteto argentino, se reúnen en Roma multiespacio para que el baile no esté ausente durante el fin de semana.

En su barrosa profundidad

Lucho Barroso promete una noche con canciones folclóricas alrededor de la mesa e historias cantadas para hacer recordadas. A partir de las 22 en “La ferroviaria”, de avenida Caídos en Malvinas 890.

Risas y llantos

“Norma”, la tragicomedia hecha por Escenativa teatro de Merlo, tiene una nueva presentación. Esta vez en la Sala Amigxs de la localidad turística, que se convierte en faro de la vida cultural. A partir de las 20.





SÁBADO 29

Más humoradas

La segunda función de Juli Bellese en la provincia será en el teatro de El viejo mercado de Villa Mercedes, adonde llevará sus historias y sus preguntas a un público siempre dispuesto a participar. A partir de las 22.





Pensar y hablar

Psicóloga, comunicadora, influencer, Sofi Calvo llega por primera vez a San Luis con su unipersonal “Es hora de hablar”, el espectáculo que llena en todo el país y que se presentará en el auditorio Mauricio López.

Sigue el aullido

“Viejo lobo” es una banda encabezada por César Blanco que pasa por el rock nacional de todas las épocas. A la vez pasará por “La ferroviaria”, la vinería del Puente Blanco a partir de las 22.

Despertar al canto

Una noche de folclore propone “Casa Mollo” con dos agrupaciones tradicionales de la provincia que suman cada vez más espectadores. La música de “La cautana” y las danzas del ballet “Despertares” se conjugan en el espacio.

Por segunda noche consecutiva, Efecto Mercury se presentará en El boliche Don Miranda de Villa Mercedes para que el público disfrute nuevamente de canciones eternas de bandas eternas. Empieza a las 22.

Que viva la chingada

El dúo A la par y su mariachis presenta una noche de música mexicana en All right, que espera a sus clientes a pura chingada.