Juli Bellese farmea aura en San Luis y Villa Mercedes

Siempre atento a lo que pasa a su alrededor, Juli Bellese incorporó a su nuevo espectáculo una parte en la que trata de explicar y entender lo que es farmear aura. Adolescentes, adultos y mayores son parte de ese segmento y del resto del stand up que el humorista traerá a San Luis el fin de semana.

El viernes en la sala Hugo del Carril de San Luis y el sábado en el Teatro Viejo Mercado de Villa Mercedes, Bellese hará reír con distintas expectativas. Como ya estuvo en San Luis hace tres años con “Casi adulto”, dice que tiene muchas ansias de reencontrarse con la gente; pero como será la primera vez en Villa Mercedes también lo embarga una sensación especial.

“Voy a ir temprano así conozco la ciudad”, le dijo a El Diario de la República sobre su segunda parada en la gira. “El show que llevó es muy interactivo y muy divertido, para que disfrutemos entre todos”, adelantó.

La incorporación de nuevas situaciones es parte del desarrollo del personaje que Bellese encarna arriba del escenario y que con el paso del tiempo “me dio una mirada un poco más profunda de algunas cosas como mi relación de pareja, mi vínculo con la religión. De allí van naciendo los personajes”.

Proveniente de una familia muy creyente, formado en un colegio católico, Juli considera que parte de su crecimiento se manifiesta en cómo toma ese aspecto de su vida y la traducción es el segmento del show en el que sale disfrazado de Papa. “Ahora veo todo desde otro lugar porque me fueron pasando cosas”, agregó.

Sin embargo, el mayor protagonista de las funciones es el público, siempre dispuesto a contar alguna situación cómica que pasó, como aquel puntano que hace tres años sorprendió al comediante al confesar que cuando era adolescente había llevado un arma a la escuela Industrial.

“Lo relató muy generosamente y la verdad es que me volví sorprendido de San Luis”, recordó el standapero, quien reconoció que su público siempre fue muy amable y dispuesto a ser parte de la risa. “Es como una juntada entre amigos”.