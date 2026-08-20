Sangre y sudor metalero en un reencuentro que esperó muchos años

Cuando A.N.I.M.A.L. editó “El nuevo camino del hombre”, el baterista era el inolvidable Martín Carrizo, que formaba aquel trío con Marcelo “Corvata” Corvalán y Andrés Giménez, hoy, 30 años después, el único integrante que permanece en la agrupación. Hace 15 años que el conjunto se completa con Cristian Lapolla en el bajo y Marcelo Castro en la batería.

El responsable de las baquetas ingresó en 2001 y fue parte de “Animal 6”, el disco que cambió el sonido de la banda y la condujo a una etapa con elementos electrónicos, pero más pesada y cercana al new metal. “Claro que me siento responsable de ese cambio drástico, pero también había mucha bronca acumulada que tenía que salir”, dijo el batero a El Diario de la República.

El disco que tocarán en San Luis el viernes 21 de agosto en el reencuentro con los puntanos en Roma Multiespacio es “El nuevo camino...”, un álbum “de canciones muy difíciles de tocar, para el que tuvimos que trabajar mucho”, dijo Castro, quien sostuvo que como los temas tienen algunos cambios respecto a los originales hasta el propio Giménez tuvo que ponerse ante el nuevo desafío.

La gira que trae al grupo a la provincia tiene varias partes y en la actualidad recorre la primera, aunque en la banda confían que pronto se sumarán más fechas. En el encuentro habrá dos bandas puntanas que agregarán fiereza y potencia a la noche: “Dysphorika” y “Anthem”.

Castro promete una larga noche de metal en San Luis, una provincia que hace mucho tiempo no visitan que tiene además el componente de revivir un disco fundamental para la historia del grupo. “La gira nos dio muy buenas sensaciones y notamos que el álbum tiene mucha más repercusión de la que imaginamos”.

Además, el baterista reconoció que el público de A.N.I.M.A.L. es parecido en todos lados, incluso por fuera de las fronteras nacionales y que recuerda de sus pasos anteriores que “la gente de Cuyo tiene mucho power”.