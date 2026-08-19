Por la agresión a un dirigente, pararon el fútbol oficial en Villa Mercedes

Cuando todo parecía que era una tarde de festejo en el Club San Martín de Villa Mercedes por el triunfo de 2 a 1 ante Defensores del Este, en cuestión de minutos se pasó de la algarabía a una pesadilla. El titular de la entidad de la zona Estación, Néstor Becerra, fue emboscado por un grupo de simpatizantes que mediante golpes de puños, empujones, patadas e insultos le recriminaron por la permanencia de Sergio Lucero, como DT del equipo de primera división.



La reprochable agresión fue el pasado sábado, alrededor de las 19:15, en uno de los portones del club Colegiales, donde “La Carbonilla” hizo de local por la segunda fecha del torneo Clausura 2026 “Roque Quiroga”.

Reconstrucción del ataque



Becerra recordó que tras pagarle el canon a la terna arbitral y a la gente que de la organización, “cuando salía del club Colegiales me agarraron y se me vinieron unos 20 hinchas encima. Manifestaron que no lo quieren más al técnico, pese a que terminábamos de ganar el partido ante Defensores del Este. Me pegaron patadas, me golpearon en la cintura y sufrí agarrones. Todo fue muy rápido y, afortunadamente mi nuera intervino y les pidió que me soltaran. Como pudimos retrocedimos, logramos cerrar el portón que da sobre la esquina de Suipacha y Corrientes y de esta forma evitamos una situación que pudo haber sido más grave”.



A cuatro días de la violenta encerrona , Becerra remarcó que “nunca tuve problemas” con los simpatizantes y que “no era la forma de reclamar”. Por ello, hizo la correspondiente denuncia ante la Policía.

Repudio de la Liga

La primera reacción de repudio vino de parte del cuerpo de la Liga Mercedina de Fútbol que este martes decidió parar por tiempo indeterminado todas las divisiones: primera, ascenso, futsal y las categorías infantiles.



Además de esta expresión de rechazo contra la violencia, la Liga decidió volver a plantear ante las autoridades provinciales el tema de la seguridad en los estadios. El campeonato se juega con seguridad privada porque es imposible para los clubes pagar lo que exige el gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, para contar con el servicio de uniformados.



Los clubes coinciden que sienten una especie de discriminación porque “para otros espectáculos si hay seguridad y gratuita”, acotó otro dirigente preocupado por la patoteada a Becerra.

“El fútbol es una fuente de trabajo y lo que necesitamos de parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía que sea más accesible el costo del adicional para los efectivos policiales”, añadió.



Según se conoció este miércoles, este jueves se volverán a reunir los presidentes de los clubes para plantear formalmente ante las autoridades provinciales un nuevo pedido para que la Policía retorne a las canchas de Villa Mercedes. “Ante hechos de violencia, el personal de la seguridad privada no puede hacer nada”, finalizó la fuente.