River llegó a la punta del torneo al golear a San Luis FC

En el Día de las Infancias, San Luis FC presentó en su partido ante River a dos titulares y una suplente que todavía podrían recibir regalos por parte de su familia en la jornada especial. La arquera Guadalupe Lucero y Luisina Destefanis, de solo 14 años y miembro de la selección nacional, salieron a la cancha ante el gigante del fútbol argentino. Ángeles Feler, la tercera arquera del plantel, recibió también su regalo de estar en el banco de suplente.

La tarea de las debutantes como titulares fue muy alentadora de cara a lo que viene. La arquera, que reemplazó a la expulsada Micheel Rengifo, tuvo muchas intervenciones en el primer tiempo, cuando River salió a atacar con todo a las puntanas. Y Destefanis, en un puesto que no es usual para ella, lateral por la derecha, mostró una enorme personalidad al adueñarse de las pelotas paradas y no achicarse ante las experimentadas millonarias. Fue reemplazada en el segundo tiempo por Agustina Sosa, habitual titular en ese sector del campo.

En el partido, River –que sigue a la espera de la recuperación de la puntana Paloma Faggiano- fue el vencedor al dar vuelta un partido que había empezado en el marcador favorable a las puntanas, gracias a un cabezazo de Juanita Díaz, tras un córner de Luisina, ejecutado a los 30 minutos del primer tiempo.

Nueve minutos después, de afuera del área, Magalí Nata, una de las mejores de River, puso el empate y antes del final del primer tiempo Mercedes Diz puso con un potente remate al primer palo la ventaja para las locales.

En el segundo tiempo, la ex San Luis FC, Kimberley Campos, ingresó y en la primera pelota que tocó puso un soberbio derechazo para poner el 3 a 1, que no gritó.

A partir de ese momento, solo quedó partido para el lucimiento de Mercedes Diz, una potente delantera de 17 años que hizo dos goles en dos minutos y puso el 5 a 1 definitivo.