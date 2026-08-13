Independiente de Avellaneda despidió a Gustavo Quinteros

Independiente hizo oficial el despido del entrenador Gustavo Quinteros, tras 11 meses de trabajo, luego de una caída por goleada ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, desde el club se valoró el “trabajo” y haber asumido el “compromiso” de hacerse cargo de la dirección técnica en un momento complicado, aunque la institución de Avellaneda “exige todo, siempre”.

El director técnico de 61 años se marcha del “Rojo” con un total de 32 partidos disputados y el 52% de los puntos, con su rendimiento más destacado situado en el Torneo Apertura 2026, en el que fue eliminado en octavos de final luego de acabar la fase regular en el quinto puesto de su zona.

Una catastrófica goleada en contra por 4-0 ante el “Decano”, dirigido por el exentrenador de Independiente Julio César Falcioni, terminó por sacar del cargo a Gustavo Quinteros, cuyo equipo ya se había ido entre silbidos de su último partido como local, el pasado sábado 8 de agosto ante Platense.

A pesar de valorar el trabajo realizado por el director técnico y el intento de “llevar adelante su idea” portando un escudo que “pesa, emociona y obliga”, desde la dirigencia del conjunto de Avellaneda se dejó en claro que su salida se debe a los resultados.

Además, se informó que el entrenamiento de este jueves estuvo encabezado por Hugo Tocalli, mientras que a partir de mañana estarán a cargo los exjugadores del club, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, de conducir al equipo de Primera de forma interina, hasta la contratación de un nuevo entrenador.

Entre los nombres que surgieron en las primeras horas se encuentran dos principales candidatos: Rubén Darío Insua, exjugador del “Rojo” con gran paso como DT por San Lorenzo y último ciclo en Barracas Central, y Omar De Felippe, quien fue el encargado de devolver a Independiente a Primera División en la temporada 2013/14.