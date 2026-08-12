El debut soñado de "Pini" Rodríguez: gol sobre la hora y triunfo

El fútbol femenino de la provincia no solo vive al ritmo de San Luis Fútbol Club, aunque las jugadoras que pasaron por la institución son las que llevan la avanzada. El caso de Milagros “Pini” Rodríguez, una villamercedina que llegó este mes a Huracán, es uno de los ejemplos más recientes.

La talentosa delantera debutó con El Globito de Parque Patricios de la mejor manera: entró en el segundo tiempo y con un cabezazo sobre la hora marcó el 1 a 0 para las locales. Había llegado a Huracán a principios de este mes y al parecer la adaptación no le costó nada.

“Pini” pasó por San Luis FC y recaló en Huracán para tomar más experiencia. Tuvo su primer partido el martes a la tarde ante SAT y se le cumplió el sueño de debutar y hacer el gol de la victoria.