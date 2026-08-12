  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

12°SAN LUIS - Miércoles 12 de Agosto de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

12°SAN LUIS - Miércoles 12 de Agosto de 2026

EN VIVO

Fútbol femenino

El debut soñado de "Pini" Rodríguez: gol sobre la hora y triunfo

La delantera villamercedina dejó San Luis FC y llegó a Huracán, donde en su primer partido entró en el segundo tiempo y puso el 1 a 0 con el que "El Globito" consiguió una victoria muy valiosa.

Por redacción
| Hace 2 horas

El fútbol femenino de la provincia no solo vive al ritmo de San Luis Fútbol Club, aunque las jugadoras que pasaron por la institución son las que llevan la avanzada. El caso de Milagros “Pini” Rodríguez, una villamercedina que llegó este mes a Huracán, es uno de los ejemplos más recientes.

 

 

La talentosa delantera debutó con El Globito de Parque Patricios de la mejor manera: entró en el segundo tiempo y con un cabezazo sobre la hora marcó el 1 a 0 para las locales. Había llegado a Huracán a principios de este mes y al parecer la adaptación no le costó nada.

 

 

“Pini” pasó por San Luis FC y recaló en Huracán para tomar más experiencia. Tuvo su primer partido el martes a la tarde ante SAT y se le cumplió el sueño de debutar y hacer el gol de la victoria.

 

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo