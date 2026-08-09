Bruno De Genaro y los mellis Villegas volaron en el Nacional de Mayores

Los hermanos Lucas y Tomás Villegas le volvieron a dar una gran alegría al atletismo de San Luis. Esta vez ocuparon los dos primeros lugares del podio en la exigente prueba de 100 metros llanos de la 106° edición Campeonato Argentino para Mayores que se llevó a cabo en Rosario.

La medalla de oro fue para Lucas con una marca de 10.40, en tanto que Tomás conquistó la presea de bronce con un registro de 10.48.

De esta forma, los mellizos que son entrenados por el profesor Mario Quiroga, abrieron de la mejor forma el segundo semestre del 2026.

Además, por segundo año consecutivo, San Luis se quedó con el título en la "prueba reina del atletismo", ya que en el 2025 Tomás se consagró campeón.

El próximo desafío de los atletas villamercedinos será el Torneo Sudamericano U23 que tendrá como sede a Santa Fe, entre el 16 y el 18 de octubre.

Por su parte, también, tienen programado competir en los Juegos Odesur que están previstos entre el 22 y 25 de setiembre, en Santa Fe.

Bruno De Genaro no tiene obstáculos

Por su parte, Bruno De Genaro se consagró campeón en la exigente carrera de 400 metros con vallas.

"El Cardenal", como lo apodan en el mundo deportivo logró su cuarto título consecutivo, luego de obtener el mismo torneo en 2023, 2024, 2025 y 2026. Invencible.

Otros puntanos: su perfomance

Karen Yacanto obtuvo la medalla de bronce en la prueba de resistencia de 10 mil metros. Su marca fue de 34’40”39. Primera fue Sofía Luna (34’22”01) y segunda Patricia Juárez (34’40”39)

-Tomás Villegas fue quinto en los 200 metros llanos.

-Franco Mendoza fue 4° en los 400 metros con vallas (54”24 y 4° en la serie de 400 metros llanos.

-Leslie Lucero clasificó en el 7° puesto en los 100 metros llanos (12”87) y 5° en la serie de 200 metros llanos.

Fuente: Federación Atlética de San Luis