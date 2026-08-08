Boca reaccionó a tiempo, empató ante Vélez y no pudo acercarse al líder del Clausura

Boca Juniors reaccionó a tiempo y rescató un empate 1-1 ante Vélez, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena comenzó en desventaja, pero logró igualar antes del descanso y sumó un punto que lo mantiene en zona de Play Off.

El encuentro se disputó en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde Boca ejerce provisoriamente su localía debido a los trabajos de mantenimiento que se realizan en el césped de la Bombonera.

El Xeneize salió decidido y tuvo la primera situación clara a los 7 minutos. Milton Delgado sacó un remate que terminó impactando en el palo izquierdo de Tomás Marchiori.

Sin embargo, Vélez fue más efectivo y golpeó a los 12 minutos. Diego Valdés ejecutó un tiro libre con dirección al primer palo y sorprendió al arquero Álvaro Montero para poner el 1-0.

Boca intentó reaccionar y encontró el empate sobre el cierre de la primera etapa. A los 46 minutos, Santiago Ascacíbar aprovechó un rebote que dejó Marchiori después de un remate de Leonel Flores y estableció el 1-1.

En el complemento, Boca tuvo mayor presencia ofensiva y encontró espacios para atacar. Ascacíbar fue uno de los principales protagonistas del equipo, tanto en la recuperación como en la llegada al área rival.

A los 26 minutos, Leandro Paredes tuvo una de las ocasiones más claras con un remate desde afuera del área que fue controlado por Marchiori. Dos minutos después, el arquero de Vélez volvió a intervenir para contener otro disparo de Flores.

El empate dejó a Boca con 5 puntos en el Grupo A y dentro de la zona de clasificación a los Play Off. Vélez, en cambio, continúa en lo más alto con 10 unidades y mantiene una diferencia de cinco puntos sobre el conjunto de La Ribera.

El próximo desafío de Boca será por la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Recoleta FC de Paraguay por los octavos de final. Vélez, por su parte, recibirá a Defensa y Justicia en el estadio José Amalfitani por la quinta fecha del Torneo Clausura.