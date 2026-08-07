En las horas previas al desembarco del atacante ecuatoriano Enner Valencia en Buenos Aires, dos referentes históricos de Boca como Carlos Fernando "El Mono" Navarro Montoya y Hugo Osmar Perotti dialogaron con la Agencia Noticias Argentinas y brindaron sus miradas sobre el flamante refuerzo "Xeneize".

Ambos coincidieron en remarcar el valor de su trayectoria internacional, aunque pusieron la lupa sobre la exigencia de vestir la camiseta azul y oro y la importancia del proceso de adaptación.

El delantero se someterá el sábado por la mañana a la revisión médica de rutina en una clínica de Parque Lezama. De no surgir inconvenientes, firmará su contrato hasta diciembre de 2027 y se transformará oficialmente en la cuarta incorporación del equipo en el actual mercado de pases.

Navarro Montoya: "Es un refuerzo importante, pero la adaptación a Boca no es fácil"

El emblemático exarquero del club destacó el recorrido del máximo goleador histórico de la selección de Ecuador, ponderando su experiencia en ligas de primer orden como la Premier League de Inglaterra y el fútbol brasileño.

"Es un jugador de prestigio, un futbolista de un recorrido notable. Su carrera habla por sí sola: ha jugado en los mejores equipos de muchos lugares", sostuvo el "Mono".

No obstante, remarcó que las credenciales no garantizan un éxito inmediato sin un proceso de acoplamiento: "Boca suma un refuerzo importante, pero reitero que hay que ver cómo logra adaptarse y el desarrollo de su estadía. Son un montón de factores que influyen; a muchos de los que llegamos a Boca la adaptación no nos resultó sencilla".

Hugo Perotti: "Tiene historia, pero la camiseta de Boca es muy pesada"

Por su parte, el campeón de América en 1978 ofreció un análisis más cauto respecto al presente del atacante y el impacto del paso del tiempo en el fútbol local.

"Si me guío por lo poco que vi en el Mundial, el balance no fue muy bueno, pero sería injusto porque tiene una gran trayectoria", señaló el exdelantero.

Asimismo, remarcó las variables físicas y la presión institucional que enfrentará el ecuatoriano: "Tampoco tengo que obviar el tema de la edad, eso tiene mucho que ver para cualquier jugador que llega al país. Hay un montón de factores que influyen y, además, la camiseta de Boca es muy pesada".

Nota: Jorge González/NA