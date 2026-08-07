Juanfer acordó con Independiente de Medellín

El talentoso mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero consiguió nuevo club al rescindir su contrato con River, y fue presentado por Deportivo Independiente Medellín de Colombia.

El volante tendrá su segundo ciclo en el club y firmó contrato por un año, aunque desde el club se fijó un objetivo para los hinchas antes de hacer oficial la incorporación.

Con el objetivo de llenar el estadio Atanasio Girardot, con capacidad para 46.000 personas, desde el club se determinó la meta de alcanzar los 40.000 abonados para el regreso de “Juanfer” a la institución, con 13 mil abonados hasta el momento.

Dos semanas después de haber rescindido su vínculo con River, con lo que le dio cierre a su tercer ciclo en el “Millonario”, Juan Fernando Quintero confirmó su llegada a Deportivo Independiente Medellín, club en el que había jugado durante 2017.

Contento por su regreso, en el que será su sexto paso por el fútbol colombiano, el enganche aseguró estar “muy feliz” de haber podido llegar a un acuerdo y confirmó que “el amor por el Medellín supera cualquier tipo de emoción”.

Tras afirmar que se encuentra “viviendo un sueño”, tanto para él como para su familia y seres queridos, el mediocampista definió al club como “su familia” y el equipo que “ama”, para luego agradecerle “con el alma” a la junta directiva.

Con la camiseta del DIM puesta, el futbolista de 33 años que viene de participar en el pasado Mundial 2026, cerró el video con un mensaje para los simpatizantes del club azul y rojo, al desear que llenen el estadio para que “cada vez que juegue el Medellín sea una fiesta”.

El próximo será su segundo paso por Independiente Medellín, donde había dejado una gran imagen, al disputar 36 partidos en un año, en el que pudo convertir 16 goles y 10 asistencias, antes de regresar al Porto. Su gran rendimiento en el fútbol colombiano había despertado el interés del “Millonario”, por lo que en la temporada siguiente comenzó su primer ciclo en River, en el que logró la Copa Libertadores 2018.