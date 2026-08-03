San Luis logró el subcampeonato en el torneo “Argentino de Pelota Paleta-Trinquete”

La Selección de San Luis tuvo una destacada actuación en el Campeonato Argentino de Pelota a Paleta –Trinquete de primera categoría varones que tuvo como sede el Club Paleta Gualeguay (Entre Ríos) y que se disputó el pasado fin de semana. Entre fuertes representativos de todo el país, conquistó el subcampeonato, ya que en la final cayó ante Metropolitana.

En el certamen que tuvo un altísimo nivel, tal como lo destacó la prensa especializada, la pareja integrada por Andrés Villegas y Alfredo “Puly” Villegas en la fase de grupos superó a Mendoza y Tucumán; en tanto que, en los cuartos de final, a Río Negro.

En semifinales, en un gran partido, eliminó a Entre Ríos y en la final, que tuvo un trámite muy exigente, el campeonato quedó en manos del elenco de la Federación Metropolitana.

Como el torneo se disputó en apenas tres jornadas, el sábado la dupla puntana tuvo que disputar cuatro partidos consecutivos, por lo que el desgaste físico se hizo sentir en la final.

El segundo puesto obtenido por Andrés y “Puly” Villegas, bajo la dirección técnica de Mariano Gómez, premia el esfuerzo que hicieron para llegar a este certamen y el apoyo incondicional de la Federación de San Luis. “Estamos muy conforme con el grupo que formamos y con el compromiso de todo el equipo”, destacaron desde la selección.

“Fue un fin de semana de grandes emociones, partidos de altísimo nivel y una final que coronó a un justo campeón”, sintetizaron los anfitriones.

El diario “El Debate Pregón” publicó que la gran final enfrentó a dos de las mejores parejas del campeonato. Por un lado, los hermanos Facundo y Santiago Andreasen, representantes de la Metropolitana; por el otro, los experimentados Andrés y Alfredo Villegas, emblemas de San Luis y protagonistas habituales de las definiciones más importantes del calendario nacional”.

Luego añadió: “Más allá del resultado la actuación de Andrés y Alfredo Villegas merece un reconocimiento especial. Hablar de los Villegas es hablar de una de las familias más importantes de la pelota paleta argentina. Con una trayectoria repleta de títulos nacionales e internacionales, volvieron a demostrar por qué siempre son candidatos. Su entrega, experiencia y calidad deportiva los mantuvieron año tras año entre las mejores parejas del país, ofreciendo una final a la altura de la historia del campeonato”.

El Podio del 82° Campeonato Argentino

-Campeón: Metropolitana

-Subcampeón: San Luis

-Tercer puesto: Entre Ríos

-Jugador Más Valioso (MVP): Santiago Andreasen (Metropolitana)

Ahora, la preparación de la Selección de San Luis continuará para participar del Campeonato Argentino de Frontón.