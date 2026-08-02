Segunda victoria consecutiva de San Luis FC, que es puntero del torneo

Dos golazos de afuera del área, uno en cada tiempo, le dieron a San Luis FC su segunda victoria en el torneo de Primera División del Femenino de AFA y el equipo puntano quedó en la punta del certamen. Sus dos delanteras, Melina Salinas y Victoria Vázquez, –quien se consolidó como la goleadora del torneo- marcaron en el 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata jugado en El Bosquecito el domingo al mediodía.

Con el triunfo, las dirigidas por Leandro Páramo suman dos victorias en la misma cantidad de presentaciones en el torneo y siguen alimentando la esperanza de hacer un buen campeonato en la segunda mitad del año.

San Luis FC dominó durante gran parte del partido pero vio su triunfo en peligro hasta el último minuto de juego, cuando la uruguaya Vázquez –que en una charla con El Diario de la República dos días antes del partido había prometido dos goles- remató de afuera del área para desatar el que hasta ese momento era empate en uno.

A los 23 minutos del primer tiempo, Melina Salina sorprendió a la arquera local con un estupendo tiro de larga distancia y abrió el marcador, lo que consolidó el mandato de las puntanas en el juego. Antes de terminar la primera parte, San Luis FC tuvo al menos dos chances claras para aumentar el marcador.

La tónica se mantuvo en el segundo tiempo, aunque con las visitantes más volcadas al contragolpe, una estadío del juego que condujo a tres chances de gol, dos en los pies de la temible Vázquez.

Pero a falta de seis minutos para el final, Florencia Gaetán –quien con diez tantos lidera la tabla anual de goleadoras junto con Victoria- puso el empate para el Lobo platense ante una Michel Rengifo que estuvo segura durante todo el cotejo.

La desesperanza no se apoderó de San Luis FC que a la primera que tuvo tras el gol local se puso nuevamente en ventaja. Un soberbio derechazo de Victoria se clavó en el ángulo y desató el delirio de las chicas de San Luis. Dos minutos después, la uruguaya estuvo a centímetros de cumplir su promesa con otro remate desde afuera.