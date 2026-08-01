Primera derrota en el ciclo Vojvoda: Tigre se impuso 3 a 1 ante Racing
Con goles de Gonzalo Martínez, Garay e Ignacio Russo consiguió la primera victoria para “El Matador”.
Por redacción
| Hace 1 hora
Tigre fue superior. Foto: internet.
Tigre venció por 3 a 1 a un Racing dormido en el primer tiempo, en el estadio Presidente Perón en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.
Los primeros dos goles provinieron de errores. A los 16 minutos Gonzalo Martínez con astucia robó una pelota y definió arriba de Cambeses.
A los 26, Martín Garay remató desde fuera del área e Ignacio Russo en los 6 del complemento, mientras que Duván Vergara le dio el descuento para los locales.
Agencia Noticias Argentinas.
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