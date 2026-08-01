  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Sabado 01 de Agosto de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Sabado 01 de Agosto de 2026

EN VIVO

Torneo Clausura

Primera derrota en el ciclo Vojvoda: Tigre se impuso 3 a 1 ante Racing

Con goles de Gonzalo Martínez, Garay e Ignacio Russo consiguió la primera victoria para “El Matador”.

Por redacción
| Hace 1 hora
Tigre fue superior. Foto: internet.

Tigre venció por 3 a 1 a un Racing dormido en el primer tiempo, en el estadio Presidente Perón en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

 

 

Los primeros dos goles provinieron de errores. A los 16 minutos Gonzalo Martínez con astucia robó una pelota y definió arriba de Cambeses.

 

 

A los 26, Martín Garay remató desde fuera del área e Ignacio Russo en los 6 del complemento, mientras que Duván Vergara le dio el descuento para los locales.

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo