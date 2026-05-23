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Medida contundente

Racing despidió a Gustavo Costas como entrenador

La dirigencia de la ´Academia´ tomó la determinación de echar al director técnico tras la temprana eliminación en la Copa Sudamericana.

Por redacción
| Hace 2 horas
Gustavo Costas. Foto: NA.

La dirigencia de Racing tomó la decisión de rescindir el vínculo con Gustavo Costas como entrenador del primer equipo tras casi dos años en el cargo.

 


La dirigencia encabezada por el presidente Diego Milito tomó esta determinación debido al desgaste que se produjo en los últimos meses entre el equipo y el cuerpo técnico y por el pésimo semestre donde quedó tempranamente eliminado del Torneo Apertura y de la Copa Sudamericana.

 


Si bien la dirigencia de la ´Academia´ tenía planeada una reunión con el entrenador para analizar el semestre, los propios dirigentes decidieron adelantarse a esta y tomar la decisión de despedir al director técnico que conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

 


En las próximas horas, Costas se despedirá del plantel y la dirigencia iniciará la búsqueda de un reemplazante. En tanto, el plantel de Racing retornará el lunes a los entrenamientos tras la eliminación en Copa Sudamericana ante Caracas de Venezuela y comenzará la preparación del encuentro ante Defensa y Justicia el próximo domingo en Jujuy.

 


Tras la eliminación ante Caracas, fue el propio entrenador que puso en duda su continuidad al asegurar que "en caliente no se pueden tomar esas decisiones. Uno tiene parar y después ver". 

 


Si bien es cierto que la dirigencia de Racing tomó la decisión de apoyar a Costas al renovarle su contrato hasta diciembre de 2028, mes en el que finaliza el mandato de esta comisión directiva, el presidente Milito y el director deportivo Sebastián Saja fueron quienes se comunicaron con el entrenador para informarle la decisión.

 


Así, Racing y Costas cierran un ciclo inolvidable que inició en enero de 2024, con 135 partidos en el medio de los cuales la ´Academia´ ganó 70, empató 25 y perdió 40. Además, durante este período, conquistó dos títulos internacionales y fue subcampeón del Torneo Clausura 2025. 

 


Agencia Noticias Argentinas. 
 

 

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