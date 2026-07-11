Sube el boleto a $2.100 y recrudecen las quejas por el servicio a Potrero

El transporte interurbano volvió a aumentar desde este sábado y el boleto entre la ciudad de San Luis y Potrero de los Funes pasará a costar $2.100. El incremento, que forma parte de un ajuste promedio del 15% anunciado por el Gobierno provincial, coincidió con la circulación de capturas de conversaciones entre usuarios en las que se multiplican los cuestionamientos al funcionamiento del servicio.

En esas conversaciones, que comenzaron a difundirse durante la tarde del viernes, aparecen quejas por el incumplimiento de las frecuencias, largas esperas, colectivos que viajarían con gran cantidad de pasajeros y la falta de información sobre los horarios.

También se observan mensajes en los que algunos usuarios relatan presuntos malos tratos por parte de choferes, cuestionan la atención a personas con discapacidad y reclaman mejores condiciones en las paradas, donde aseguran que faltan refugios, bancos y señalización.

Entre los testimonios difundidos también figura el de una madre que contó que esperó durante más de una hora y media a su hijo, quien regresaba de la escuela, debido a una demora del colectivo, situación que —según relató—generó preocupación entre varias familias.

Entre los reclamos hay menciones a la suba del 15%, contra el 5% que el día anterior anunció el gobernador de suba para los empleados estatales. El total del incremento es del 20%, pero en cuotas.