Denuncian demoras en estudios por falta de reactivos en hospitales provinciales

Más de dos semanas después de haberse realizado análisis clínicos, Dora Moughty denunció que aún no pudo acceder al resultado de un estudio de tiroides porque, según le informaron en el Hospital de El Trapiche, el laboratorio al que fue derivado no cuenta con los reactivos necesarios para procesarlo.

La mujer explicó que inicialmente le habían indicado que el estudio demoraría alrededor de diez días. Sin embargo, decidió esperar algunos días más antes de retirarlo y este lunes se encontró con que el resultado seguía sin estar disponible.

De acuerdo con su relato, al consultar por la demora le informaron que los análisis que anteriormente eran enviados al Hospital de Juana Koslay ahora se derivan al Hospital Pediátrico y que allí no disponen de los reactivos necesarios para realizar ese tipo de determinaciones.

A partir de esa situación, Moughty cuestionó el funcionamiento del sistema de salud provincial. Sostuvo que, mientras se anuncian inversiones en nuevas obras de infraestructura, continúan registrándose faltantes de médicos, insumos y reactivos en hospitales públicos.

"¿Para qué queremos más obras si las que están no funcionan?", planteó. También reclamó que se priorice la provisión de profesionales, reactivos e insumos para garantizar la atención de los pacientes y evitar demoras en estudios médicos.

Hasta el momento no hubo una versión oficial sobre la falta de reactivos mencionada por la paciente ni sobre los plazos previstos para normalizar el procesamiento de este tipo de análisis.