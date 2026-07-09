Un cambio y seguimos en la ULP

En la ahora opaca Universidad de La Punta hubo en los últimos días hubo un cambio de piezas, que como es el estilo de la administración provincial no fue informada.

Ricardo Silvera, desconocido para la mayoría de los eslabones del mundo docente y universitario, habría renunciado al cargo de secretario Académico.

Y como la información oficial es nula, no se sabe si el paso al costado fue voluntario o si fue a solicitud del rector, Luis Quintas.

En una de sus últimas apariciones, Silvera acompañó a Quintas en una reunión con representantes del Instituto Superior de Seguridad Pública. La foto que ilustra esa nota es el registro de la conversación.

El renunciado Silvera es el segundo desplazado de esa estratégica secretaria, donde anteriormente se desempeñó Lorena Baigorria, a quien el rector le pidió la renuncia.

Los cambios y la poca actividad que tiene la casa de estudios son la demostración de que la universidad se quedó sin ideas e innovación y se convirtió en un aguantadero de funcionarios que no tienen lugar en áreas más operativas.

El reemplazante de Silvera sería Cristian Sindoni, actual director del Instituto de Administración y Negocios de la ULP, familiar de Gabriel Sindoni, ex jefe del Programa Juventud en la época de Alberto Rodríguez Saá, cuñado del hijo de Claudio Poggi y actual funcionario en Medios.