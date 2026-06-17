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Muchas dudas

El padre de Gaspi cree que su hijo murió en un atentado

Ricardo Prim habló por primera vez desde que se conoció la noticia y dijo que será muy difícil vivir sin su hijo. "Me llegan muchos datos que me hacen creer que no fue un accidente". 

Por redacción
| Hace 3 horas

Ricardo Prim, padre de Gaspar Prim, conocido como Gaspi, habló por primera vez sobre el accidente aéreo en Río de Janeiro en el que fallecieron su hijo, el cineasta Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree. 

 

 

En medio del duelo por la pérdida del joven, el hombre manifestó sus dudas sobre la muerte de su hijo y calificó el hecho como "un atentado". 

 

 

“Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo”, expresó desde su hogar en Puerto Madryn.

 

 

En medio de las teorías que rodean su muerte, Prim no pudo evitar cuestionar el triste desenlace de su hijo: “No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”.

 

 

“Es mi hijito. El dolor que uno siente cuando pierde un hijo, sobre todo un hijo como él, no se explica”, lamentó. Y agregó: “Murió de una manera muy injusta. El dolor es por Gaspi, no por nosotros. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos”.

 

 

El cuerpo de Gaspi fue liberado este martes para su repatriación. Sin embargo, su familia no logró reunir fuerzas para viajar a Brasil y continuar con los detalles administrativos. En su lugar, viajaron dos amigos del youtuber. 

 

 

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