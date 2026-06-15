Poggi es el gobernador que más descendió en el ranking nacional

Las señales de una gestión desgastada y errática comienzan a hacerse evidentes en los números. La repercusión de una realidad que no hace pie en salud, turismo y educación se corresponde con el descenso de la imagen del gobenador Claudio Poggi, que se convirtió en el mandatario provincial de más abrupta caída en el ranking que se publica todos los meses.

El mayor descenso en el ranking correspondió al puntano que disminuyó 2,2 su imagen positiva y bajó hasta la quinta posición en el listado, tras haber aparecido tercero en el informe del mes pasado. No obstante, una colocación tan alta para un gobernador tan cuestionado como el puntano puede ser un signo del comienzo de la manipulación de las encuestas de este tipo, en un año previo al electoral.

Esa sensación es aún más palpable debido a que el gobernador con peor imagen es el bonaerense Axel Kicillof, con aspiraciones presidenciales y el primero es igual de sorpresivo: el salteño Gustavo Sáenz.

Poggi, por su parte, descendió al quinto puesto en virtud de que tiene 53,5 de imagen positiva y 43,8 de negativa. El mes pasado, el mandatario tenía 55,3 a favor y 42,7 en contra, por lo que el rubro de imagen negativa marcó un ascenso.

Sin embargo, que las cifras sigan siendo positivas para el cuestionado mandatario provincial que sufre a diario reclamos salariales por parte de docentes, trabajadores de la salud y estatales y ve cómo la inseguridad no para de crecer, es un punto que llama la atención y que aleja el ranking de la realidad provincial.

Rolando Figueroa de Neuquén, y Osvaldo Jaldo de Tucumán completan el podio que el mes pasado ocupó Poggi; en tanto que a Kicillof como el peor de los gobernadores argentinos lo antecenden en el ranking publicado el lunes 14 de junio Ricardo Quintela de La Rioja y Gildo Insfrán de Formosa.