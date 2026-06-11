Adorni reconoció que ahorró en negro y que ganó medio millón de dólares en cripto

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la presentación de declaración jurada, rechazó las acusaciones y dijo que cometió el "error de haber ahorrado en negro" junto con su esposa.

El titular de ministros admitió haber ocultado 500 mil dólares en sus declaraciones juradas anteriores, producto de supuestas inversiones de dinero "en negro" en bitcoins. Según explicó, invirtió unos 200.000 y ganó 300.000.

Adorni explicó que la presentación "vence el 31 de julio próximo" y que la entregó este miércoles, al igual que con las presentaciones rectificadas de 2023 y 2024: "Voy a pagar hasta el último peso de impuestos", aseguró.

El funcionario finalmente hizo la presentación tras varios meses de cuestionamientos internos y de la oposición, además de quedar bajo la lupa en la Justicia. Un viaje a Estados Unidos en el estuvo su esposa, Bettina Angeletti, cuyos pasajes y estadías se habrían pagado con fondos públicos, fue el inicio de una seguidilla de noticias que dieron que hablar sobre su patrimonio.

"Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", indicó el jefe de Gabinete en declaraciones al canal LN+.

Asimismo, Adorni remarcó: "Tenía que demostrar que no era chorro, así me lo dijo el abogado, y la única forma era presentando la Declaración Jurada".

"Al principio pensé en renunciar, fue el primer impulso, pero tuve un gran respaldo del presidente Javier Milei y de Karina (Milei)", señaló.

"Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos esa suerte, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar", reveló el funcionario.

Por otra parte, se quejó porque en los últimos tres meses, desde que comenzó la polémica con su patrimonio lo "condenaron mediáticamente", pero advirtió que "debía seguir los pasos judiciales" y por ese motivo no había dado explicaciones públicas sobre la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

"El objetivo no soy yo, el objetivo es el Presidente", subrayó Adorni, y agregó: "El Presidente confió ciegamente, él sabe que soy decente y que soy un tipo de bien. Me acusaron de chorro desde el primer día".

Por otra parte, y con respecto a la casa que compró en el country Indio Cuá, expresó que la adquirió "para estar tranquilo" con su familia, después de algunos episodios que sufrió cuando vivía en un departamento del barrio porteño de Caballito, cuya compra también está en la mira.

"Fue un préstamo de un amigo, pusimos un plazo de un año en la hipoteca porque así lo establece la ley. Fue algo lícito y normal", añadió, y al ser consultado por sus gastos con tarjeta de crédito "están protegidos por ley y son datos privados".

Además, ratificó que planea retomar sus tradicionales ruedas de prensa en la Casa Rosada, en su otro rol como vocero del presidente Milei: "Apenas se resuelva este tema volveré con las conferencias".

En la declaración anterior, entregada en marzo de 2025, el funcionario expuso un patrimonio integrado por propiedades inmobiliarias, tenencias en dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Según la documentación, declaró dos departamentos: uno adquirido en 2014 del cual posee el 50 por ciento de titularidad, valuado en 777.000 pesos, y otro comprado en 2016 consignado con una valuación de 3.652.682.

En el apartado financiero, informó la tenencia de 42.500 dólares en efectivo, monto que ya había sido consignado en presentaciones anteriores.

Además, declaró una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos con un saldo de 6.220 dólares. Según el formulario, ambos montos no registraron modificaciones respecto de la presentación previa.

La declaración patrimonial también incluyó 1.950.000 pesos en efectivo y detalló ingresos netos anuales por trabajo en relación de dependencia por 40,3 millones de pesos.

Un dato relevante: la presentación analizada corresponde al período previo a su desembarco en la Jefatura de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025 tras dejar la Secretaría de Comunicación y Medios.