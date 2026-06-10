El Estadio Azteca vibrará con la inauguración y el debut de México ante Sudáfrica

La previa del fútbol estará marcada por un megaespectáculo diseñado por la reconocida firma Balich Wonder Studio. Foto: LI MUZI-XINHUA.

Este jueves arranca oficialmente el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, la edición más grande de la historia con 48 selecciones y 104 partidos. La cita inicial será en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, que marcará un hito absoluto al convertirse en el primer escenario en albergar tres partidos inaugurales de Copas del Mundo.



Una fiesta con sello latino e internacional



La previa del fútbol estará marcada por un megaespectáculo diseñado por la reconocida firma Balich Wonder Studio. La ceremonia inaugural comenzará a las 14:30 (hora de Argentina), exactamente 90 minutos antes de que ruede la pelota.



Desde la FIFA confirmaron que el evento combinará fútbol, música y cultura con una fuerte impronta de identidad mexicana y un despliegue visual imponente. La propuesta artística incluirá danzas folclóricas, la participación de comunidades indígenas y una estética inspirada en el tradicional papel picado.



Sobre el escenario montado en el césped del Azteca, se presentará una constelación de estrellas internacionales de la música: Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.



Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes y las autoridades recomendaron al público llegar con anticipación, ya que la FIFA planea que los hinchas formen parte activa del show.



El partido inaugural y el debut del Grupo A



Tras el espectáculo cultural, llegará el momento de la verdad para la pelota. A las 16:00 (hora de Argentina), la selección de México se enfrentará a Sudáfrica por la primera fecha del Grupo A.



El encuentro contará con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, mientras que el paraguayo Eduardo Cardozo estará a cargo del VAR. Para los fanáticos en Argentina, las acciones se podrán seguir en vivo a través de las pantallas de Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.



La acción del primer día no terminará allí. Más tarde, a las 23:00, se completará la primera jornada del Grupo A con el cruce entre Corea del Sur y República Checa en el Estadio Chivas de Guadalajara, bajo el arbitraje del egipcio Amin Mohamed Omar y su compatriota Mahmoud Ashour en la tecnología.



Será el puntapié inicial para una competencia de alto impacto global que se extenderá hasta el 19 de julio, día en que se definirá al nuevo campeón del mundo en la final de Nueva York-Nueva Jersey.

