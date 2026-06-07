Miles de almas despiden al "Indio", con el pedido de no caer en provocaciones

Una incesante marea de miles de fanáticos despide en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, a Carlos Alberto “Indio” Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador.

El gobierno bonaerense montó un importante operativo de seguridad en el lugar con 700 policías asignados, aunque no se descarta que se sumen más, incluso hasta 1500. Habrá tres postas de emergencias, 17 ambulancias, 60 promotores de salud y los cuatro hospitales del distrito preparados ante cualquier contingencia.

En el lugar hay un grupo de puntanos que viajaron en un colectivo especialmente para ser parte de la despedida.

Desde que la familia del exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado reveló dónde sería velado el artista, comenzó la procesión de fanáticos desde distintos puntos del país hasta el lugar. Algunos pasaron allí la noche allí en una vigilia que incluyó a grupos procedentes de Laferrere e Isidro Casanova al reparo del frío y el rocío

La familia del Indio Solari compartió una publicación en la cuenta de Instagram del cantante, donde informó que "la despedida del Indio ya comenzó" y destacaron que "todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas".

Además pidió que el funeral sea en tranquilidad. “No será el momento de sacar afuera la rabia ni de caer en provocaciones”, dijeron en sus redes sociales.