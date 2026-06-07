Falleció en un incendio un chico de 19 años

Buena Esperanza vive momentos de suma angustia por un incendio en una vivienda que provocó que un joven de 19 años sufriera graves quemaduras en todo su cuerpo que lo llevaron a la muerte. El joven fue trasladado hasta el hospital villamercedino pero llegó sin vida.

Poco antes de las 23 del sábado, la parte alta de una casa de la calle 25 de mayo fue tomada por el fuego que no tardó en propagarse. Los oficiales buscan determinar el origen de las llamas pero la información que se conoce por los vecinos es que otro joven estaría involucrado en el episodio.

El joven fallecido, Juan Gabriel Díaz Castagno y en medio de un estado muy crítico, fue trasladado hasta el hospital de Villa Mercedes pero falleció en el camino.

El episodio fue descubierto por un grupo de vecinos que escucharon gritos desde el interior de la casa y dieron aviso a la Policía, que cuando llegó encontró al joven envuelto en llamas en el balcón del segundo piso. Uno de los vecinos había subido para sacarlo del fuego.

Un joven de 18 años que estaba con la víctima está en buenas condiciones de salud y no habría sido damnificado físicamente por el incendio.