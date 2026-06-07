Scaloni dijo estar "muy dolido" por dejar afuera a Balerdi

Visiblemente afectado por tener que sacar del equipo al villamercerdino Leonardo Balerdi, el DT de la selección argentina de fútbol dijo que esperó hasta último momento la evolución de la lesión, con la esperanza que “no fuera lo que todos pensábamos”.

Lionel Scaloni habló sobre la situación del puntano en la conferencia de prensa que dio tras el triunfo por 2 a 0 a Honduras. Mencionó al defensor –uno de sus preferidos- como “El Flaco” y confirmó que el problema es en el sóleo. “Lamentablemente tenemos que darlo de baja porque no cumple los requisitos mínimos para ayudarnos en el fase de grupos. Era demsasiado arriesgado”, continuó el DT.

El entrenador dijo que tomó la decisión “con todo el dolor del mundo” y que habló personalmente con Balerdi para comunicarle la decisión. Además admitió tener un cariño especial por el defensor. “Lo tuve desde que fui parte del proceso, ya en la sub-20, pero hablé con él y afrontar este partido fue difícil porque todos quedamos tocados".

En cuanto al reemplazante del puntano, Scaloni señaló que aún no lo tiene definido y dijo que hay otros tres jugadores que están al límite de los físico: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Leandro Paredes.

Otro que se manifestó en apoyo al villamercedino fue el presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia, quien posteó un sentido mensaje de apoyo junto con una foto en la que ambos aparecen sonrientes. “Sé cuánto trabajaste, cuánto soñaste con este Mundial y todo el esfuerzo que hubo detrás de ese objetivo. Por eso duele. Pero también sé que vas a encontrar la fuerza para levantarte, porque los que tienen tu compromiso y tu corazón siempre vuelven más fuertes".

Más adelante, el presidente de la entidad dijo que el fútbol, “como la vida”, siempre da revancha. “Hoy toca atravesar este momento, pero estoy convencido de que lo mejor todavía está por venir”, señaló antes de mandarle un abrazo y decirle que “todo el país” va a acompañarte en este camino y a esperar tu regreso".