De Árbol solo a la gloria, la consagración mundial de "Carnaval", un dogo puntano

Nacido y criado en Árbol solo, la pequeña localidad del departamento Belgrano, un dogo argentino se consagró Joven Campeón Mundial en un certamen realizado en Bolonia, Italia. Además, el ejemplar puntano obtuvo el título de Joven Campeón Italiano.

Carnaval protagonizó el logro histórico para San Luis y para la cría de dogos de todo el país. El torneo del que participó es la World Dog Show 2026, uno de los más importantes del mundo, y terminó el viernes.

El nuevo campeón es parte de “Las Alcanas”, un criadero de Dogo Argentino ubicado en la provincia que tiene como consigna respetar la libertad del cachorro desde sus primeros meses de vida. “Nuestros Dogos Argentinos transcurren en la naturaleza, en hectáreas de libertad que se convierten en gimnasio cotidiano de carácter y salud”, dijo Duilio Dante Romero, propietario del lugar con Valeria Deidda y encargado de presentar al animal en el torneo.

“Este logro –continuó el creador- representa el trabajo, la dedicación y la identidad de nuestra provincia en el mundo”.

Carnaval Las Alcanas, tal el nombre completo del campeón, tiene apenas un año y medio y ya consiguió un logro muy importante para su corta vida. Nacido el 28 de enero de 2025, el campeón fue criado entre la convivencia y la socialización, entre otros dogs y otros animales domésticos.