  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

15°SAN LUIS - Sabado 06 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

15°SAN LUIS - Sabado 06 de Junio de 2026

EN VIVO

Gran victoria

De Árbol solo a la gloria, la consagración mundial de "Carnaval", un dogo puntano

El cachorro de un año y medio nacido en Las Acacias, un criadero del departamento Belgrano, obtuvo el premio de campeón mundial joven en Bolonia. La estirpe y su crianza, los elementos fundamentales del triunfo. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Nacido y criado en Árbol solo, la pequeña localidad del departamento Belgrano, un dogo argentino se consagró Joven Campeón Mundial en un certamen realizado en Bolonia, Italia. Además, el ejemplar puntano obtuvo el título de Joven Campeón Italiano.

 

 

Carnaval protagonizó el logro histórico para San Luis y para la cría de dogos de todo el país. El torneo del que participó es la World Dog Show 2026, uno de los más importantes del mundo, y terminó el viernes.

 

 

El nuevo campeón es parte de “Las Alcanas”, un criadero de Dogo Argentino ubicado en la provincia que tiene como consigna respetar la libertad del cachorro desde sus primeros meses de vida. “Nuestros Dogos Argentinos transcurren en la naturaleza, en hectáreas de libertad que se convierten en gimnasio cotidiano de carácter y salud”, dijo Duilio Dante Romero, propietario del lugar con Valeria Deidda y encargado de presentar al animal en el torneo.

 

 

 

 

“Este logro –continuó el creador- representa el trabajo, la dedicación y la identidad de nuestra provincia en el mundo”.

 

 

Carnaval Las Alcanas, tal el nombre completo del campeón, tiene apenas un año y medio y ya consiguió un logro muy importante para su corta vida. Nacido el 28 de enero de 2025, el campeón fue criado entre la convivencia y la socialización, entre otros dogs y otros animales domésticos. 

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo