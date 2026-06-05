Lo condenaron a 15 años de prisión por abusar de su sobrina

La Justicia de Villa Mercedes declaró este viernes a C.F.L. autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal en modalidad reiterado y lo condenó a sufrir la pena de quince años de prisión, en el Servicio Penitenciario Provincial.

C.F.L reconoció su participación y responsabilidad en el hecho que se le imputaba, en un juicio abreviado que se celebró en el Juzgado de Garantía Nº 4, a cargo de Santiago Ortiz.

La víctima y su progenitora estuvieron de acuerdo en culminar la causa mediante este procedimiento de juicio abreviado y en el mismo sentido, la denunciante prestó su conformidad con la pena a aplicar.

El caso

El aberrante caso ocurrió el 3 de octubre de 2025.

En un procedimiento policial de Comisaría 10º de Villa Mercedes, encontraron a dos personas teniendo relaciones sexuales. Cuando se acercó el personal policial, la chica manifestó que estaba siendo abusada.

En esa oportunidad se tomó la declaración ante el Ministerio Público Fiscal y se constató que posee una discapacidad a nivel cognitivo entre moderado y grave. A partir de la declaración de la joven surgió que los abusos transcurrían desde su adolescencia, hasta la fecha del hecho. Actualmente la víctima tiene 26 años-.

En representación del Ministerio Público Fiscal, participó Nayla Cabrera Muñoz (Fiscalía de Género Nº 1) y en la defensa del condenado, el abogado Ariel Becerra.