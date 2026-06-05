Lo condenaron a 15 años de prisión por abusar de su sobrina
La víctima, de 26 años, denunció que era sometida sexualmente por su tío desde la adolescencia.
La Justicia de Villa Mercedes declaró este viernes a C.F.L. autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal en modalidad reiterado y lo condenó a sufrir la pena de quince años de prisión, en el Servicio Penitenciario Provincial.
C.F.L reconoció su participación y responsabilidad en el hecho que se le imputaba, en un juicio abreviado que se celebró en el Juzgado de Garantía Nº 4, a cargo de Santiago Ortiz.
La víctima y su progenitora estuvieron de acuerdo en culminar la causa mediante este procedimiento de juicio abreviado y en el mismo sentido, la denunciante prestó su conformidad con la pena a aplicar.
El caso
El aberrante caso ocurrió el 3 de octubre de 2025.
En un procedimiento policial de Comisaría 10º de Villa Mercedes, encontraron a dos personas teniendo relaciones sexuales. Cuando se acercó el personal policial, la chica manifestó que estaba siendo abusada.
En esa oportunidad se tomó la declaración ante el Ministerio Público Fiscal y se constató que posee una discapacidad a nivel cognitivo entre moderado y grave. A partir de la declaración de la joven surgió que los abusos transcurrían desde su adolescencia, hasta la fecha del hecho. Actualmente la víctima tiene 26 años-.
En representación del Ministerio Público Fiscal, participó Nayla Cabrera Muñoz (Fiscalía de Género Nº 1) y en la defensa del condenado, el abogado Ariel Becerra.
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