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Villa Mercedes

Lo condenaron a 15 años de prisión por abusar de su sobrina

La víctima, de 26 años, denunció que era sometida sexualmente por su tío desde la adolescencia.

Por redacción
| Hace 1 hora

La Justicia de Villa Mercedes declaró este viernes a C.F.L. autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal en modalidad reiterado y lo condenó a sufrir la pena de quince años de prisión, en el Servicio Penitenciario Provincial.

 

C.F.L reconoció su participación y responsabilidad en el hecho que se le imputaba, en un juicio abreviado que se celebró en el Juzgado de Garantía Nº 4, a cargo de Santiago Ortiz.

 

La víctima y su progenitora estuvieron de acuerdo en culminar la causa mediante este procedimiento de juicio abreviado y en el mismo sentido, la denunciante prestó su conformidad con la pena a aplicar.

 

El caso

 

El aberrante caso ocurrió el 3 de octubre de 2025.

 

En un procedimiento policial de Comisaría 10º de Villa Mercedes, encontraron a dos personas teniendo relaciones sexuales. Cuando se acercó el personal policial, la chica manifestó que estaba siendo abusada.

 

En esa oportunidad se tomó la declaración ante el Ministerio Público Fiscal y se constató que posee una discapacidad a nivel cognitivo entre moderado y grave. A partir de la declaración de la joven surgió que los abusos transcurrían desde su adolescencia, hasta la fecha del hecho. Actualmente la víctima tiene 26 años-.

 

En representación del Ministerio Público Fiscal, participó Nayla Cabrera Muñoz (Fiscalía de Género Nº 1) y en la defensa del condenado, el abogado Ariel Becerra.

 

 

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