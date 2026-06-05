El peor del país: el salario docente necesita una suba del 106% para recuperar lo perdido

El personal docente enfrenta un ajuste brutal, en medio de un escenario de exigencias sin límites. Foto: Infonegocios.

La situación salarial de los trabajadores de la educación en San Luis ha alcanzado un punto crítico que la posiciona en el escenario más desfavorable a nivel nacional. De acuerdo con los datos relevados por el economista Alejandro Morduchowicz en base a estadísticas oficiales del INDEC y el Ministerio de Capital Humano, el salario real docente en el territorio puntano sufrió una estrepitosa caída del 51,5% entre marzo de 2023 y marzo de 2026.



Este derrumbe ubica a San Luis a la cabeza del ranking del ajuste en el sector. La distancia con respecto a otras jurisdicciones afectadas es notable: Salta, que ocupa el segundo lugar entre las provincias más castigadas, registra una pérdida del 34,4% en el mismo período, lo que evidencia que el deterioro en suelo puntano casi duplica al de su seguidor inmediato.

Datos que duelen. Foto: gentileza.



El año 2024 marcó el quiebre fundamental de esta tendencia regresiva, concentrando una pérdida del 47,5% del valor real de los haberes. Si bien la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) incidió entre un 6% y un 10% en el retroceso total, el factor determinante ha sido la política salarial de la gestión de Claudio Poggi, caracterizada por paritarias insuficientes y actualizaciones que corrieron muy por debajo de los índices inflacionarios.



Esta inercia se profundizó entre 2025 y el primer trimestre de 2026 con una caída adicional del 7,6%, período en el cual la administración local no ofreció mecanismos de compensación eficaces, a contramano de los procesos de recomposición parcial iniciados en otros distritos.

San Luis tiene el peor salario docente del país. Foto:gentileza.



El impacto del ajuste es de tal magnitud que, para que un docente de grado con jornada simple y 10 años de antigüedad recupere el poder de compra que tenía antes de la devaluación de sus ingresos, el gobierno provincial debería otorgar un incremento inmediato del 106,1%.



Según se observa en los registros gráficos, San Luis es el único caso en toda Argentina donde el porcentaje requerido para normalizar la situación supera las tres cifras, duplicando la necesidad de Salta (52,5%) y distanciándose drásticamente de distritos como Santa Fe (42,1%) o Buenos Aires (39,2%).



Lejos de constituir una mera estimación gremial, la cifra expone el cálculo matemático estricto de lo que se precisa para restablecer un sueldo que quedó reducido prácticamente a la mitad.