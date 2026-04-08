UTEP denuncia que el sueldo docente en San Luis cayó y no cubre la canasta básica

En una conferencia de prensa que expuso la gravedad de la situación docente en la provincia, la Unión de Trabajadores por la Educación San Luis (UTEP) presentó estadísticas que reflejan un escenario crítico. Según los datos difundidos por el gremio, la desvalorización de los haberes frente a la inflación acumulada ha dejado a los educadores puntanos en una situación de vulnerabilidad económica inédita.



Carlos "Chino" Peralta, secretario general de la UTEP, fue el encargado de desglosar un informe realizado con la cooperación de Educadores Argentinos, el cual analiza la evolución del salario desde diciembre de 2023 hasta la fecha. El diagnóstico es contundente: San Luis se posiciona hoy como una de las jurisdicciones con los salarios docentes más bajos del país.



Una brecha insostenible



El informe revela que, mientras la inflación se disparó en los últimos dos años, los aumentos otorgados fueron insuficientes: un 45% en 2024 y apenas un 36% en 2025. Esta dinámica generó una caída real de los haberes del 40,4% en el último bienio.

Los datos hablan por sí solos. Foto: UTEP.



"Hoy el salario mínimo docente está en 900 mil pesos, mientras que la canasta básica se ubica en 1.300.000 pesos. Para empezar a hablar, el sueldo debería estar, al menos, llegando al millón doscientos mil", sentenció Peralta.



El retroceso en el ranking nacional



Peralta recordó que hubo etapas en las que San Luis gozaba de uno de los cinco mejores salarios básicos del país gracias a paritarias nacionales libres. Sin embargo, la realidad actual muestra un retroceso drástico.



San Luis cayó por debajo del puesto número 15 a nivel nacional. Provincias como La Rioja, Catamarca, Misiones y Formosa hoy superan a San Luis en sus básicos por más de $300.000.

Los números, en picada. Foto: UTEP.



El impacto en aguinaldos y jubilaciones



Uno de los puntos más alarmantes del informe es la composición del salario. Actualmente, el 35% de los haberes se paga mediante cifras no remunerativas ("en negro"). Esto no solo achica el aguinaldo —que, según estiman, no llegará a los $400.000— sino que condena a los futuros jubilados.



"Una maestra que cobra $1.100.000 tiene $350.000 que no van al básico. Como el cálculo de la jubilación sale del 82% de lo remunerativo, vamos hacia jubilaciones por debajo de la línea de la pobreza", advirtió el dirigente gremial.



Pedido urgente de mesa de negociación



Ante este panorama, la UTEP realizó una presentación formal ante el Gobernador Claudio Poggi y el Ministro de Hacienda para conformar de manera urgente una mesa de negociación salarial. Peralta enfatizó que, si bien las manifestaciones del gremio han sido y seguirán siendo pacíficas, la falta de respuesta oficial está empujando al sector a una etapa de mayor conflictividad.



"Venimos siguiendo la evolución del salario de los últimos 25 años y nunca vimos una caída así. Necesitamos una paritaria sin techo que recupere el poder adquisitivo perdido", concluyó el referente de UTEP.