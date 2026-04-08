  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Miércoles 08 de Abril de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Miércoles 08 de Abril de 2026

EN VIVO

Provincia

UTEP denuncia que el sueldo docente en San Luis cayó y no cubre la canasta básica

El secretario general del gremio, Carlos "Chino" Peralta, presentó un informe donde ubica a la provincia por debajo del puesto 15 en el ranking nacional. El sueldo mínimo es de $900.000, frente a un costo de vida de $1.300.000.

Por redacción
| Hace 4 horas
Los docentes trabajan asfixiados económicamente y sobrecargados de actividades. Foto: internet.

En una conferencia de prensa que expuso la gravedad de la situación docente en la provincia, la Unión de Trabajadores por la Educación San Luis (UTEP) presentó estadísticas que reflejan un escenario crítico. Según los datos difundidos por el gremio, la desvalorización de los haberes frente a la inflación acumulada ha dejado a los educadores puntanos en una situación de vulnerabilidad económica inédita.

 


Carlos "Chino" Peralta, secretario general de la UTEP, fue el encargado de desglosar un informe realizado con la cooperación de Educadores Argentinos, el cual analiza la evolución del salario desde diciembre de 2023 hasta la fecha. El diagnóstico es contundente: San Luis se posiciona hoy como una de las jurisdicciones con los salarios docentes más bajos del país.

 


Una brecha insostenible

 


El informe revela que, mientras la inflación se disparó en los últimos dos años, los aumentos otorgados fueron insuficientes: un 45% en 2024 y apenas un 36% en 2025. Esta dinámica generó una caída real de los haberes del 40,4% en el último bienio.

 

 

Los datos hablan por sí solos. Foto: UTEP. 

 


"Hoy el salario mínimo docente está en 900 mil pesos, mientras que la canasta básica se ubica en 1.300.000 pesos. Para empezar a hablar, el sueldo debería estar, al menos, llegando al millón doscientos mil", sentenció Peralta.

 


El retroceso en el ranking nacional

 


Peralta recordó que hubo etapas en las que San Luis gozaba de uno de los cinco mejores salarios básicos del país gracias a paritarias nacionales libres. Sin embargo, la realidad actual muestra un retroceso drástico.

 


San Luis cayó por debajo del puesto número 15 a nivel nacional. Provincias como La Rioja, Catamarca, Misiones y Formosa hoy superan a San Luis en sus básicos por más de $300.000.

 

 

 Los números, en picada. Foto: UTEP. 

 


El impacto en aguinaldos y jubilaciones

 


Uno de los puntos más alarmantes del informe es la composición del salario. Actualmente, el 35% de los haberes se paga mediante cifras no remunerativas ("en negro"). Esto no solo achica el aguinaldo —que, según estiman, no llegará a los $400.000— sino que condena a los futuros jubilados.

 


"Una maestra que cobra $1.100.000 tiene $350.000 que no van al básico. Como el cálculo de la jubilación sale del 82% de lo remunerativo, vamos hacia jubilaciones por debajo de la línea de la pobreza", advirtió el dirigente gremial.

 


Pedido urgente de mesa de negociación

 


Ante este panorama, la UTEP realizó una presentación formal ante el Gobernador Claudio Poggi y el Ministro de Hacienda para conformar de manera urgente una mesa de negociación salarial. Peralta enfatizó que, si bien las manifestaciones del gremio han sido y seguirán siendo pacíficas, la falta de respuesta oficial está empujando al sector a una etapa de mayor conflictividad.

 


"Venimos siguiendo la evolución del salario de los últimos 25 años y nunca vimos una caída así. Necesitamos una paritaria sin techo que recupere el poder adquisitivo perdido", concluyó el referente de UTEP.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo