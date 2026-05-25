Se hacían pasar por electricistas, quemaban una llave y desvalijaban a jubilados

Dos delincuentes utilizaron una modalidad tan simple como alarmante para ingresar a la vivienda de una jubilada de 90 años y robarle dinero en efectivo. El hecho ocurrió la semana pasada y quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas dentro de la casa, en el barrio Pueblo Nuevo.

Según relató la familia de la víctima, los hombres llegaron haciéndose pasar por electricistas. Para sostener el engaño, habrían prendido fuego una llave de luz y le hicieron creer a la anciana que se había producido un cortocircuito en la instalación eléctrica.

Aprovechando el desconcierto y la vulnerabilidad de la mujer, le pidieron dinero con la excusa de comprar materiales para reparar el supuesto desperfecto. Mientras uno distraía a la jubilada, el otro habría observado dónde guardaba la plata y luego concretaron el robo.

La mujer estaba sola en ese momento. En el fondo del terreno vive una nieta en un departamento, pero no advirtió la situación. De acuerdo al testimonio de la familia, la víctima nunca sospechó lo que estaba ocurriendo y recién después, al revisar las cámaras, descubrieron la maniobra completa.

“Lo material es lo de menos, por suerte ella está bien”, señalaron allegados a la familia, aunque reconocieron la preocupación por la violencia psicológica que implican este tipo de engaños dirigidos especialmente a adultos mayores.

Las imágenes registradas por las cámaras ahora podrían ser clave para intentar identificar a los autores de una modalidad delictiva que genera alarma por el nivel de preparación y manipulación utilizado para ingresar a las viviendas.