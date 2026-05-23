Estaba en su casa con dos mujeres y terminó preso por abuso sexual

En un confuso episodio, un hombre de 34 años fue detenido en su casa de calle Pringles al 200, acusado de mantener cautivas y abusar de dos mujeres que estaban en la vivienda.

La llegada de la Policía obedeció a un pedido que algunos vecinos hicieron por disturbios en la zona y porque escucharon que del interior de la vivienda provenían gritos de auxilio de las víctimas.

Cuando los oficiales ingresaron encontraron dos mujeres mayores de edad que dijeron que estaban en la casa con el acusado, a quien señalaron de haberlas tocado sin su consentimiento. Las damnificadas dijeron haber conocido al sujeto hacía pocos días y que las habia invitado a una reunión nocturna.

La Policía informó que una de las mujeres tenía una lesión en una mano.

Como el dueño de casa estaba visiblemente alterado por el consumo de bebidas alcohólicas fue reducido por el personal, que inició las actuaciones por abuso sexual.