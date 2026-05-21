“Me robaron la herramienta para ir a trabajar”

Mei Villegas que reside en la zona céntrica de la ciudad capital, apeló a la ayuda de la población para recuperar una bicicleta que le robaron de su domicilio.

El rodado fue sustraído este jueves a la madruga, alrededor de las 3:20.

“Entraron al complejo donde vivo, entre Lafinur y Falucho, por Pasaje San Antonio, y se llevaron la bicicleta de la foto”, publicó en su cuenta de Facebook.

Se trata de una bici marca Klatter, rodado 29 con los colores amarillo flúor con negro.

“Es mi herramienta para ir a trabajar todos los días y me preocupa la inseguridad que estamos viviendo en la ciudad, da miedo. Hoy te sacan las cosas como si nada, incluso dentro de tu propia casa o complejo.

La joven pidió que “si alguien la ve publicada, circulando o tiene cualquier información”, le escriban por privado al 2664 907656.