Rompieron una vidriera: otro robo en un comercio de la Avenida illia

Los comerciantes de la Avenida Arturo Illia, una de las más transitadas de la ciudad de San Luis, no tienen respiro ante una seguidilla de hechos delictivos. En esta ocasión, fue el turno del tradicional resto-bar “Say No More”, de donde sustrajeron dinero y paquetes de cigarrillos, entre otros bienes.

Con una piedra, que quedó tirada en la vereda, el delincuente rompió uno de los vidrios que está sobre calle Constitución y de esta forma entró al local.

El golpe fue cerca de las 04:00, al poco tiempo que los empleados cerraran el local, por lo que sospechan que el ladrón estuvo atento a todos los movimientos.

En las cámaras de seguridad que tiene el local quedaron registrados todos los movimientos del malviviente y lo que más indigna a los propietarios y sus empleados, es que se trata de un joven que frecuentemente iba a pedir comida y lo ayudaban.

Bici policías y personal de la Comisaría Primera se encargaron de la investigación de este nuevo caso que ocurre en una de las avenidas más importantes que tiene la ciudad capital. En el último mes robaron en otro local situado sobre la citada arteria y otro a poca distancia del cruce con calle Caseros.