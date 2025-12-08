Final feliz: dos hermanos de Buena Esperanza encontraron a Chicho

La movilización de todo el pueblo solidario de Buena Esperanza posibilitó que la búsqueda de Chicho se hiciera viral y la mascota que se accidentó el viernes en la ruta fuera encontrado por dos hermanos de la localidad. Maximiliano y Mauricio fueron las almas solidarias que encontraron al perrito y lo llevaron a su casa para cuidarlo y darle las primeras atenciones.

La noticia se conoció esta mañana cuando los dueños de Chicho continuaron una búsqueda que había comenzado poco después del accidente, el viernes a la tarde. A las pocas horas, Emiliano Ferreyra recibió la noticia de que la mascota estaba bien, cuidado, aunque un poco asustado.

“Queremos agradecer profundamente a toda la comunidad de Buena Esperanza por el apoyo y el cariño con el que nos trataron. Desde la intendenta, la policía, médicos y enfermeras”, dijo el dueño de la mascota, aliviado después de que los tres ocupantes del auto estén bien.

El joven mendocino se refirió a Chicho, a su hermana y a la pareja, quienes eran los ocupantes del rodado que dio cuatro vuelcos y terminó con muchos daños tras el accidente. Asustado, Chicho se fue del lugar y no lo volvieron a ver hasta el domingo a la noche.

Ese día, Maximiliano y Mauricio volvían por la ruta hasta Buena Esperanza desde Villa Mercedes, adonde habían ido a jugar al fútbol. Chicho caminó por la ruta durante varios kilómetros hasta que se cansó, mientras era perseguido a baja velocidad por los hermanos, que notaron de inmediato que el animal estaba perdido.

Posiblemente, la mascota estuviera regresando al lugar del accidente debido a que Emiliano había dejado en el alambrado del costado de la ruta una frazada donde Chicho se acostaba y que tenía su olor. Por más desorientado que estén, los perros perdidos suelen regresar al lugar del extravío atraídos por los aromas propios.

“Les queremos agradecer muy especialmente a Maxi y a Mauricio que los encontrar y lo están cuidando. Estamos emocionados por tanto afecto y solidaridad”, dijo el joven mendocino.

El reencuentro de Chicho con sus dueños será en las próximas horas. El perrito irá en el auto de un tío de Emiliano que vive en la provincia vecina y circunstancialmente está en San Luis, por un festejo familiar. El hombre irá hasta Buena Esperanza, rescatará al animal de su sobrino y emprenderá el regreso hacia Mendoza, donde Chicho es esperado con todo el amor del mundo.